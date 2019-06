López Obrador hace presente a México con su ausencia en la cumbre del G20

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Pese a que no asistirá a la cumbre del G20 en Japón, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador estará hará presente con el envío de su iniciativa para atender las causas de la masiva migración, dijo a Sputnik el doctor en economía Ignacio Martínez Cortes.

El experto asiste a Osaka como observador de la comunidad académica de México.

"El trasfondo de la decisión presidencial, de no asistir a esta cumbre está en que no busca la fotografía, sino estar presente con su ausencia, y hacer una presentación global de una iniciativa concreta", dice Martínez Cortez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por razones de protocolo, el canciller Marcelo Ebrard no podrá estar en la reunión privada de los 20 mandatarios.

"El asiento vacío con el nombre de López Obrador hará presente no solo a su figura, sino a su plan para atender los orígenes de la migración, su visión sobre la pobreza y la desigualdad en el mundo", dice el académico invitado.

Además de cumplir con una promesa de campaña, de no viajar al exterior en los tres primeros años de su sexenio, el líder de la izquierda nacionalista mexicana "ha sopesado que puede desdeñar este tipo de foros, porque no garantiza atraer la inversión en este momento y no está en la agenda del G20 impulsar la gobernanza", dijo el economista.

El investigador considera que tampoco han sacado logros económicos concretos los anfitriones del G20, como el presidente argentino Mauricio Macri en 2018, o el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

A 10 años del foro que comenzó ante la crisis financiera global de 2008, "el G20 no ha podido hacer realidad uno solo de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la ONU", dice el economista.

Para México, el objetivo más importante es "atender los lugares de origen d los éxodos mediante el desarrollo", dice el invitado.

La participación del canciller Ebrard consiste en llevar una misiva de López Obrador a cada mandatario, para buscar apoyo al Plan de Desarrollo Integral para el sureste de México y Centroamérica, diseñado por la Comisión Económica para América Latina, con Honduras, Guatemala y El Salvador.

"México considera que en este momento no hay apoyo monetario para esa iniciativa", a pesar de los espaldarazos de Alemania, España, la ONU y la Unión Europea, señala el economista.

Martínez Cortes plantea que la estrategia de México se coloca de cara al plazo del 25 de julio próximo, fecha de la evaluación del acuerdo migratorio firmado con EEUU, en que se comprometió a controlar el flujo de decenas de miles de indocumentados.

Más que una foto

El observador afirma que "el gran tema en el G20 son las fotografías de las reuniones bilaterales de tres grandes líderes: el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump".

Ante ese escenario, México decidió poner sobre la mesa "la urgencia de acciones inmediatas y tangibles para impulsar la gobernanza".

Hasta la fecha, comenta el economista, ningún gobierno ha ofrecido algún apoyo concreto al plan de desarrollo regional.

"Ninguno ha comprometido una contribución concreta para detener los problemas estructurales, que son la causa de la masiva migración, la pobreza y la violencia criminal", dice el experto.

El plan podría arrancar con 30.000 millones de dólares, surgidos sobre todo del compromiso mexicano de invertir 5.000 millones de dólares anuales en el sureste de su territorio.

López Obrador tampoco quiso asistir a un escenario donde "otro gran tema importante es que EEUU y China anuncien el fin de su fricción comercial, porque si no entraremos a la guerra comercial concreta".

"Osaka no es más que el foro de un acercamiento político de Washington y Pekín, que más allá de llegar a acuerdos de cooperación menor, no avanzarán, ahora que Trump comienza su campaña por su reelección", advirtió Martínez Cortes.

El observador comenta que toda la cumbre ya está acordada por los llamados "sherpas", que hacen el cabildeo preliminar.

"Las reuniones a las que acudo no tienen más duración de cinco minutos y no se llega a ningún acuerdo, las conclusiones ya están trabajadas por los sherpas, solo falta firmarlas", relató.

México utilizará los "cinco minutos de atención en la Cumbre" para presentar el proyecto regional "mediante la voz de un presidente amigo", pronostica el observador, que declinó revelar el nombre.

Además, el canciller mexicano sostendrá reuniones de alto nivel con sus contrapartes de China, la semana próxima, menciona.

Otros países que ven con simpatía el plan son Alemania, Italia, India, Sudáfrica y Corea, puntualizó el analista.

Por su parte, el historiador Mario Vázquez, del Centro de Investigaciones sobre América latina y el Caribe de UNAM, dijo a Sputnik que el plan regional de desarrollo debe "partir de que los gobiernos centroamericanos son los responsables de los orígenes de esta crisis migratoria".

En segundo lugar, "la región no ha resuelto la situación desastrosa de sus economías, la desigualdad y la violencia abrumadora del crimen organizado", indica el autor de libro "México ante el conflicto centroamericano", publicado por la UNAM en 2017.

En tercer lugar, el modelo de acumulación y crecimiento económico de los países que expulsan a su población, "está basado en la circulación de la riqueza que procede de las remesas que envían los migrantes desde EEUU", captada en los sistemas financieros mediante el consumo interno, explica Vázquez.

El investigador del proyecto "Centroamérica, por qué la crisis: de las guerras civil a las caravanas de migrantes", señala que la diplomacia mexicana hacia sus vecinos "debe ejercer una influencia mucho mayor en función de sus propios intereses".

El experto enfatiza que "los actores políticos de las élites empresariales y los grupos criminales que controlan y disputan el poder en la región centroamericana son los responsables del desastre social de Centroamérica".

Miles de personas han atravesado México desde octubre en caravanas masivas que buscan llegar a EEUU para solicitar asilo.