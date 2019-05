Almagro apoya reelección de Morales porque "redujo pobreza sin conflicto social"

"Almagro apoya la repostulación de Morales porque vio que Bolivia logró reducir la pobreza y aumentar el crecimiento sin conflictividad social; eso molesta de sobremanera a la oposición", opinó Arkonada.

La repostulación del mandatario, quien gobierna desde 2006 y pretende ganar un cuarto período consecutivo, fue habilitada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral con base en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en discrepancia con un referendo popular de 2016 en el que la ciudadanía rechazó la reelección indefinida.

© REUTERS / David Mercado Evo Morales inicia la campaña electoral para los comicios generales en Bolivia

Almagro afirmó el 24 de mayo pasado en Bolivia que impedir una nueva postulación presidencial de Morales sería un acto "discriminatorio".

Así el secretario general de la OEA se ganó críticas de la oposición boliviana.

Los opositores de Morales alegaron que Almagro también busca su reelección al frente de la OEA y en ese marco hay que ubicar su visita a Bolivia y su apoyo a la nueva postulación del mandatario, según el diario local Página Siete.

El medio recordó que inicialmente Almagro había respaldado el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, en el que 51,3% de los votantes rechazaron la modificación del artículo 168 de la Constitución para hacer indefinida la reelección presidencial.

/ Arkonada, que fue asesor del Viceministerio de Planificación Estratégica, de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional y de la cancillería de Bolivia, cree que las críticas de la oposición no tienen sustento.

No se puede argumentar que la posición de Almagro es contradictoria por defender a Morales y criticar al mismo tiempo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según Arkonada.

"Hay que revisar los hechos, creo que la situación política, económica, social de cada país es muy diferente (...) creo que no se puede comparar la situación de Bolivia con la de Nicaragua o Venezuela, lo cual no quiere decir que me parece adecuado que Almagro haya hecho algún tipo de injerencia en otros países", dijo

Arkonada, que tiene un diplomado en derechos humanos y políticas públicas e integra la izquierdista Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, recomendó observas los indicadores de Bolivia.

© REUTERS / David Mercado Evo Morales confiado en reelección, se propone repetir dos tercios en el Parlamento

En ese país sudamericano la pobreza se redujo "muy por debajo de la mitad" mientras que la economía sigue creciendo, dijo.

"Cuando no tienes conflictos sociales o políticos que deriven en violencia es un escenario diferente; la oposición le tiene miedo a Evo porque es el candidato que más mide y lleva 13 años mejorando la calidad de vida de gente; todo eso es lo que ha visto Almagro en Bolivia", agregó.

Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, fueron habilitados para presentarse a una nueva reelección por el Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró válida la reelección indefinida, pese al resultado del referendo popular.

La nueva candidatura de Morales es considerada inconstitucional por la oposición, que procura un pronunciamiento en de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

© REUTERS / Jose Lirauze Evo Morales cumple 13 años como presidente de Bolivia y va por una nueva reelección

Arkonada criticó que la oposición "no ha sido del todo democrática" porque "buscaron todas las formas constitucionales posibles" para inhabilitar a Morales.

"Es una oposición que está dividida, que no logró siquiera, en un momento en que hay un desgaste natural de la figura de Evo, renovarse y poner caras más atractivas a la ciudadanía", agregó.

Los principales candidatos opositores son el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y un político de la "vieja guardia" como Carlos Ortiz, opinó el politólogo.

Los opositores "tampoco han podido hacer ninguna propuesta a la ciudadanía, y en tercer lugar ni siquiera pueden ir juntos, porque cuando se hicieron las primarias no consiguieron hacer una candidatura única que desde luego hubiera puesto en serios aprietos a Evo Morales (...) decidieron poner sus egos y proyectos personales por encima", criticó.

¿Reelección o no?

Todas las encuestas colocan a Morales como el candidato "mejor situado" y el que tiene "mayor" proporción de intención de voto, afirmó Arkonada.

"El partido de Gobierno durante sus 13 años ha demostrado una capacidad de gestión muy importante, ha generado empleo y ahorro como nunca antes; frente a eso hay una oposición dividida en ocho partidos diferentes", agregó.

En su opinión, lo medular de las elecciones es determinar si el mandatario se impone en primera vuelta, para lo cual necesita 40% de votos y 10% de diferencia sobre el segundo candidato más votado.

© REUTERS / David Mercado Bolivia, polarizada tras habilitación de candidatura presidencial de Evo Morales

Una eventual segunda vuelta podría ser "catastrófico" para el presidente, "porque se unirían todas las oposiciones contra Evo", comentó..

La encuestadora Tal Cual Comunicación Estratégica señaló el 20 de mayo que Morales tiene 38% de intención de voto, 11 puntos por encima de Mesa, quien obtuvo 27% de preferencias en un sondeo.

La encuesta incluyó entrevistas a 2.250 personas de 18 a 70 años, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos; tuvo una confiabilidad del 95% y un margen de error de 2,5%.

Bolivia celebrará elecciones generales el 20 de octubre de este año para elegir presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores.

Una eventual segunda vuelta presidencial se celebraría el 15 de diciembre.