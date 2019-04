¿Quiénes controlan Twitter y por qué la red social bloqueó a Alfredo Jalife-Rahme? (vídeo)

Así, el columnista de Sputnik destaca que Twitter está controlado por un total de nueve directivos, de los cuales cinco son representantes de los principales bancos transnacionales, la mayoría de los cuales son de origen anglosajón. En particular, él señala que de los nueve directivos de Twitter cinco están relacionados a los bancos Goldman Sachs, Rotschild&Sons, Standard Chartered, Lazard y el Banco Mundial.

Entre ellos él destaca al expresidente del Banco Mundial y "peso pesado en las redes políticas de EEUU", Robert Zoellick, que además fue el director ejecutivo de Goldman Sachs y ocupó puestos verdaderamente relevantes en el Gobierno de EEUU.

El experto señala también a la estrecha relación que hay entre Zoellick y el exdirector de la CIA, David Petraus, con quién hicieron una publicación conjunta en la cual "abogan por la integración energética de Norteamérica, incluyendo a México, Canadá y EEUU".

"Y aquí es donde me di cuenta: ¿pero bueno, cómo no me van a bloquear si me he pasado toda la vida criticando las acciones de estos grupos", dijo.

De acuerdo con Jalife-Rahme, otro factor determinante en el bloqueo de su cuenta de Twitter fue el reto público que lanzó a Santiago Kuribreña Arbide, excandidato presidencial mexicano, acusándolo de la corrupción. A su vez, su primo hermano, Santiago Kuribreña Arbide, fue el director de Twitter en Latinoamérica entre 2015 y 2017.

Sin embargo, el columnista afirma que aparentemente la gota que colmó el vaso de la paciencia de los dirigentes del Twitter fue su reto al expresidente Felipe Calderón Hinojosa a un debate sobre su involucramiento en casos de corrupción.

"Reté al expresidente Calderón a un debate para demostrar que se había llevado dinero del INSS, que es una estatal de servicios sociales médicos de México, para rescatar a la cementera llamada Cemex", dijo.

