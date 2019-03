El periodista se llama George Zotov, escribe para el periódico ruso Argumenti i Fakti y es autor de varios libros. Además, es conocido por su estilo muy irónico.

© REUTERS / Leah Millis Trump promete a Kim un futuro próspero para Corea del Norte

En su cuenta de Facebook reconoció que antes de la reunión de los dos mandatarios en Vietnam esperaba que las cosas salieran mal:

"Pensaba que este gran líder del mundo libre le diría a este gordo maligno que se joda. Probablemente, en Pyongyang ya un tipo había reunido a seis personas en la plaza, y Trump ya lo había reconocido como presidente. Y la UE también, cómo no".

Sin embargo, Trump le sonrió a Kim Jong-un y le estrechó la mano.

Al ver estas imágenes, el periodista ruso se asombró y recordó los informes sobre la hambruna en Corea del Norte y la falta de democracia.

"¿Por qué Trump no está enviando ayuda humanitaria allí a través de la frontera? ¿Por qué no exige democracia? ¿No está considerando la posibilidad de una intervención?", se preguntó Zotov.

Recordó que Corea del Norte se convirtió en un régimen monárquico de la dinastía Kim.

Al escuchar que Trump calificó a Kim como nada menos que su amigo, Zotov se preguntó por qué no llama así a Maduro. También recordó el macabro asesinato en 2017 de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano.

"Kim Jong-un tiene armas nucleares y no tiene petróleo. Maduro no tiene armas, pero tiene petróleo. Entonces, es su culpa. Podría ser como Kim Jong-un, pero no", reflexionó con ironía.