Explican por qué Rusia no necesita tantas bases militares como EEUU

Rusia no necesita tantas bases militares como Estados Unidos debido a la diferencia en las estrategias político-militares de ambos países, opina el doctor en Ciencias Históricas y director del Centro de Estudios Militares y Políticos de la Universidad MGIMO, Alexéi Podberiozkin.

Así respondió el especialista a la reciente publicación de Newsweek, donde se analizaba la presencia militar de EEUU en el mundo.

Según el informe publicado en 2009 por el Departamento de Defensa de EEUU, el país norteamericano mantiene 716 bases militares en 148 países del mundo.

Mientras que Rusia tiene 21 instalaciones militares en 10 países extranjeros. Entre estas instalaciones hay divisiones de infantería motorizadas en Armenia y Tayikistán, bases de radares en Bielorrusia y Kazajistán, bases aéreas en Kirguistán, Siria y Armenia, y puertos marítimos en Vietnam y Siria.

"Solo una persona que se ha despedido de la percepción racional de la realidad puede comparar la presencia militar de Rusia y EEUU en el mundo. Son números incomparables", dijo el director del Centro de Estudios Militares y Políticos en su comentario para Sputnik.

La presencia militar rusa es muy limitada tanto por las regiones donde está presente, como por su escala. De hecho, solo hay seis puntos donde el país euroasiático cuenta con bases militares, el resto son más instalaciones de servicio técnico. Sin embargo, no es eso lo que diferencia a Rusia y EEUU.

"No necesitamos tantas bases militares como las que tiene Estados Unidos, dado que el concepto [militar] de Rusia excluye la persecución de una influencia global. Eso se debe a que la estrategia militar-técnica está determinada por tareas políticas. No tenemos esta tarea de expandir nuestra influencia por todo el mundo. Quizás este fue el objetivo en algún momento de la historia de la URSS. Sin embargo, ahora no se plantea tal objetivo", concluyó.

A pesar de que los medios 'mainstream', así como los políticos occidentales, siguen alertando de la creciente amenaza rusa, las cifras muestran otra tendencia. Así, de acuerdo con los datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) los gastos militares de EEUU alcanzaron los 606.233 millones de dólares en 2016, mientras que los recursos financieros asignados por Rusia para la defensa llegaron apenas a los 70.345 millones de dólares en ese mismo año.

A pesar de que en 2017 el Gobierno de Rusia propuso aumentar los gastos militares de Rusia hasta los 3,05 billones de rublos —más de 53.994 millones de dólares— esta cifra fue mucho menor que la que Washington asignó a su sector militar. Solo en 2017, EEUU invirtió 793.700 millones de dólares en sus Fuerzas Armadas.

Para poner en perspectiva estas cifras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró durante su rueda de prensa anual que Rusia gastaría en Defensa 46.000 millones de dólares en 2018. A su vez, el presupuesto militar de EEUU para este año supera los 700.000 millones de dólares.

