"Nadie se lo agradeció": ¿cómo Kiev aprovechó la venta de sus secretos militares a Pyongyang?

El especialista en la industria militar Alexéi Leonkov compartió con Sputnik los detalles de la cooperación entre Kiev y Pyongyang.

Después de la disolución de la Unión Soviética , diferentes oficinas de diseño de Ucrania, entre ellas Yuzhnoye, buscaban una oportunidad para participar en proyectos internacionales. Esto desencadenó la cooperación entre Kiev y Pyongyang en la industria de misiles.

La cooperación entre Ucrania y Corea del Norte fue revelada por los servicios especiales de Estados Unidos, cuando estos trataron de enterarse de lo que Kim Jong-un estaba haciendo con sus misiles, dijo.

Entonces, para su sorpresa, Washington entendió que "el país que siempre consideró pobre y subdesarrollado" era en realidad un polígono para pruebas de motores de misiles, apuntó el entrevistado.

A juzgar por las imágenes tomadas por los satélites espías de Estados Unidos, Washington llegó a la conclusión de que dichos motores se parecían mucho a los producidos por la Oficina de Diseño Yuzhnoye y los fabricados por la planta Yuzhmash, aseveró.

Como consecuencia, Corea del Norte recibió motores de misiles y tecnología de preservación del combustible de misiles en cápsulas, lo que posibilita evitar reabastecer misiles antes de cada lanzamiento. Las cápsulas llenas de combustible se guardan en unos almacenes y se usan cuando sea necesario.

"Es un hecho poco conocido, pero Corea del Norte, en esencia, creó un régimen sin visado para los científicos ucranianos. Viajaron a Pyongyang en vuelos directos o fletados ex profeso, pero al mismo tiempo no tenían ningún documento especial necesario para entrar en el país asiático", profundizó.

Según Leonkov, la cooperación entre ambos países duró cerca de 15 años y fue realizada al amparo del Servicio de Seguridad de Ucrania

El entrevistado destacó que esta política fue bastante fructífera.

"Creo que Ucrania aprovechó esta cooperación, sobre todo en forma de dinero. Es obvio que no lo hizo gratis para Corea del Norte", detalló.

A su entender, esto sirvió como un aliento al desarrollo del programa de misiles norcoreano. Sin embargo, el dinero que Kiev supuestamente recibió de Pyongyang no ha sido destinado al desarrollo de la industria de misiles de Ucrania.

"El mérito de Ucrania en esta causa es inequívoco. Kiev hizo bastantes esfuerzos en este asunto y recibió dinero por el trabajo. No obstante, no queda claro dónde desaparecieron estos fondos. Es muy probable que acabaran en los bolsillos de ciertos miembros de la élite política ucraniana. Lo cierto es que la industria de misiles de Ucrania no benefició nada de esta cooperación", indicó Leonkov.

"Y ahora con esta colaboración le sale el tiro por la culata a Ucrania. Nadie nunca se lo agradeció, salvo los norcoreanos. Esta es la razón por la que los ucranianos perdieron la última oportunidad de salir al mercado espacial", concluyó.