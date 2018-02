Legalización del aborto cobra impulso en Congreso argentino

BUENOS AIRES (Sputnik) — La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo parece haber ganado en Argentina un ímpetu que no logró reunir en los últimos 12 años de intentos legislativos frustrados, dijeron a Sputnik dos diputadas que impulsan un proyecto de aborto legal, seguro y gratuito a ser presentado en el Congreso el 6 de marzo.

El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo "lo vamos a presentar el 6 de marzo", dijo a Sputnik la diputada Victoria Donda, del partido izquierdista Libres del Sur y primera legisladora en firmar la iniciativa.

Una vez se entregue el borrador de la iniciativa, se evaluará qué paso dar "después de conversar entre los diputados" que lo apoyan, dijo.

Unas 500.000 mujeres recurren cada año a interrupciones clandestinas del embarazo en este país, según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, redactora del proyecto.

El texto también fue suscrito por las diputadas Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical que hace parte de la coalición gobernante, y por Mónica Macha, de la coalición opositora Frente para la Victoria (FpV).

Donda, el rostro más visible de la iniciativa, desmintió la información divulgada por algunos medios de comunicación locales de que se había suspendido una sesión primaria especial prevista para el 8 de Marzo, en coincidencia con la huelga feminista que se celebrará en Argentina y en el resto del mundo en ocasión del Día Internacional de la Mujer. La legisladora aclaró que "no se pidió todavía la sesión primaria porque para solicitarla hay que presentar la iniciativa", aunque convino en que nuevos legisladores que asumieron sus cargos en diciembre del año pasado tienen derecho a participar en el debate.

Es que esta es la séptima ocasión en 12 años que se presenta en el Congreso una iniciativa para que cualquier mujer pueda interrumpir su embarazo de manera legal y gratuita, en un plazo máximo de cinco días, y durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional.

"Es real que hay diputados nuevos, así que si bien el proyecto tiene 12 años en el Congreso, es razonable que quieran tomarse un tiempo para discutirlo", razonó Donda.

Durante un encuentro el lunes con los legisladores de la alianza oficialista Cambiemos, el presidente Mauricio Macri advirtió que estaba "a favor de la vida", pero aseguró que daba libertad de conciencia a sus diputados para votar la iniciativa.

"Lo que queremos evaluar es si el Gobierno nacional quiere realmente discutirlo o quiere dilatar los tiempos para que no se trate y se caiga la atención pública sobre el proyecto”, advirtió Donda a esta agencia.

Apoyos

La iniciativa a favor de la interrupción voluntaria del embarazo cuenta hasta el momento con el respaldo de más de 60 legisladores.

Se necesita la presencia de al menos 129 diputados, la mitad de los escaños del recinto más uno, para que haya quórum y se pueda tratar y votar en la sesión plenaria.

Ante la duda de lo que harán los legisladores de Cambiemos, Donda observó que la sociedad atraviesa un momento en el que el proyecto puede prosperar, "precisamente porque el debate se está dando como nunca antes".

"Se pueden conseguir los números, pero es un proceso", afirmó la diputada.

La legisladora Mayra Mendoza, de la coalición FpV, coincidió con este análisis.

"Hay un nivel de madurez en la sociedad respecto a los derechos que debemos tener y cuáles hace falta todavía alcanzar que pone en el tapete el derecho a la salud y a la despenalización total y legalización del aborto", consideró la diputada.

En los últimos años Argentina avanzó en la ampliación de derechos civiles al aprobarse el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (en 2006) y la ley de matrimonio igualitario (en 2010) durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

"El aborto es una cuestión de salud pública de la que el Estado tiene que hacerse cargo, dado que hay una situación de desigualdad económica y social que hace que las mujeres más pobres y las más humildes sean las que hoy mueren por estar en la clandestinidad interrumpiendo sus embarazos", reflexionó Mendoza.

Pero Mendoza consideró hipócrita la postura del presidente Macri.

Hace "un uso del tema más que mostrar un interés legítimo de querer debatir y atender a una necesidad de gran parte de la sociedad", dijo.

"Él plantea que habilita el tema en el diario Clarín, que es el más influyente del país y es como el diario oficial del Gobierno, y durante el día salen sus legisladores a decir que no darían quórum en la sesión, que no están de acuerdo sobre el debate y que habían tenido una reunión en casa de Gobierno y que no habían quedado en eso", añadió.

En el FpV, aseguró la diputada, "más del 50 por ciento de los diputados están a favor de aprobar la despenalización", al margen del apoyo de otras fuerzas políticas.

"Creemos que el proyecto tendrá más de 70 firmas en un inicio antes de que se debata en el recinto", cuando otros legisladores podrán votar a favor o en contra, señaló.

En cuanto a la voluntad política del oficialismo, "tiene que verse reflejada si bajan sus legisladores al plenario", acotó Mendoza.

Ampliar derechos

La manifestación feminista del 8 de Marzo y el apoyo público en las redes sociales serán fundamentales para que se consagre "esta única posibilidad que tenemos de ampliar derechos", razonó Mendoza.

La ley vigente contempla una despenalización parcial del aborto si el embarazo es producto de una violación, si el feto presenta malformaciones graves, o si está en riesgo la salud física, psíquica o social de la mujer.