Un castigo para EEUU y un premio para Rusia

Washington ya no puede desempeñar el papel de intermediario en el conflicto palestino-israelí, dado que ha perdido la confianza de las partes involucradas. Sin embargo, Rusia es otra cosa, escribe el periodista saudí Saleh As Said en su artículo para el periódico Sabq.

Las promesas de trasladar la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén siempre se han escuchado durante las campañas electorales en EEUU, a pesar de que los expresidentes estadounidenses —Bill Clinton, George Bush, Barack Obama— no las cumplieron. Trump también dio esta promesa el 6 de diciembre de 2017.

Según un alto funcionario de la Administración Trump, este paso no debería afectar al proceso de paz en el conflicto palestino-israelí.

A este respecto, Saleh As Said opina que Trump y EEUU no son los intermediarios convenientes para solucionar el conflicto ya que se encuentra bajo la influencia de una de las partes involucradas. Por eso el periodista considera que es necesario que otro Estado, como Rusia o China, participe como mediador.

"No me cabe dudas de que Washington ya no es el mediador real en el conflicto, porque tiene un enfoque preconcebido sobre una de las partes", escribe el periodista.

El columnista considera que Washington perdió la confianza de las partes involucradas en la disputa por lo que hay que encontrar a otro intermediario.

"Rusia, que trata de ampliar su presencia en Oriente Medio, la conviene mejor para desempeñar el papel de un mediador imparcial, sobre todo después de que el país se apartara de la alianza con los iraníes y dejara de apoyar las fuerzas persas en Yemen y Siria en señal de respeto a la voluntad de estas naciones. Rusia es el país que merece la confianza de los árabes y la nación árabe indudablemente le echará su mano en calidad de un premio", concluye el periodista saudí.

Lea más: "La decisión de Trump sobre Jerusalén caerá como una bomba en Oriente Medio"