"Trump reformulará totalmente la OTAN, de forma drástica"

"Si consigue hacer todo lo que quiere Trump reformulará totalmente la OTAN (…) Quiere el control absoluto de su Ejército y no estar atado a ningún acuerdo, pero la OTAN, sin EE.UU se va a pique, y no sólo financieramente: sin el Ejército estadounidense la OTAN no tiene sentido", explicó Solano en declaraciones a Sputnik.

© Sputnik/ Ministerio de Defensa de Rusia ¿Cómo respondería Rusia a la expansión de la OTAN?

En su opinión, la "inédita" alineación de EE.UU con Rusia abre un escenario completamente desconocido hasta ahora, aunque puntualiza que el cambio podría no ser tan "drástico" como parecen indicar sus intenciones ya que las cuestiones de seguridad internacional deben contar con la luz verde del Congreso.

"No todo puede hacerlo por decreto como hemos visto en los últimos días, si sigue así de forma tan agresiva Trump podría llegar a tener problemas en el Congreso e incluso dentro del Partido Republicano", apunta la experta.

Solano remarca, no obstante, que está claro que se abre un periodo en el que perderán fuerza los acuerdos y organismos multilaterales en favor del proteccionismo y la salvaguarda de los intereses individuales de los países, algo que también afectará directamente a la ONU, por ejemplo.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis "La OTAN busca encerrar a Rusia para convertirse en el único referente militar"

Solano reconoce que la ONU ya estaba en un periodo "muy crítico", con su papel cuestionado por varios actores —no sólo EEUU— pero que la llegada de Trump podría tener un impacto "brutal" en la institución.

Recuerda a modo de ejemplo que el gobierno estadounidense es, por el momento, el máximo pagador de la ONU, y que la política de Trump con los inmigrantes choca frontalmente con el trabajo de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una de las herramientas de la ONU más respetadas y que cuenta con más consenso global.

Aunque Solano subraya que países importantes en la organización, como Alemania, ya han criticado la política de Trump hacia los refugiados remarca que es poco probable que haya sanciones o vetos contra EEUU.

En su opinión son pocos los países que pueden permitirse acciones como las de Irán, que ya anunció que no aceptará la entrada de ciudadanos estadounidenses como respuesta a Trump, que previamente anunció una medida similar que afecta a siete países de mayoría musulmana.

"Creo que la oposición a Trump en la ONU se quedará más bien en el ámbito dialéctico. ¿Quién va a desafiar la hegemonía estadounidense?", se preguntó retóricamente Solano.