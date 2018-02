"Que muestre un programa parecido": campeona rusa responde a las críticas de una patinadora de EEUU (vídeo)

Anteriormente la patinadora de Estados Unidos criticó el programa libre de Zaguítova durante los JJOO de Pyeongchang.

"Esto no es un programa. Al principio perdió tiempo en nada y luego no hizo nada más que saltar. Esto no es una presentación. Admito que el sistema permite hacerlo, pero no tiene que ver con el patinaje artístico", escribió Wagner en su twitter.

La patinadora rusa indicó que las palabras de la deportista estadounidense le habían inspirado para hacer todo lo posible para mostrar su competencia.

"Que muestre [Wagner] un programa parecido durante los JJOO. Me aparecería a ver su presentación. No obstante no voy a hacer comentarios", agregó Zaguítova en una entrevista para RT.

Ashley Wagner ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sochi y obtuvo una medalla mundial de plata en el año 2016. Sin embargo, la deportista no llegó a participar en los JJOO 2018.

