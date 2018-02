Médico deportivo: la ingestión única de meldonio no afecta a las capacidades físicas

MOSCÚ (Sputnik) — El médico deportivo Artiom Katulin explicó a Sputnik que el uso único de meldonio no podía influir en el estado físico del atleta ruso de curling Alexandr Krushelnitski, sospechoso de dopaje.

"(La ingestión única) no podía influir de ninguna manera, en general, meldonio no tiene un efecto mágico de dopaje, para eso es necesaria su acumulación y (…) al tomarlo nadie empieza a correr más rápido o saltar más alto, así que una toma única no cambia absolutamente nada", dijo el doctor.

El 20 de febrero se informó que la prueba B de Krushelnitski, medallista de bronce en Juegos Olímpicos en Pyeongchang, dio positivo en meldonio.

© Sputnik/ Aleksandr Vilf Federación de Curling de Rusia pide vídeos de vigilancia del atleta sospechoso de dopaje

Anteriormente, la División Antidopaje del Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la apertura de un procedimiento en relación con el atleta cuya prueba A también dio positivo

Según la delegación de los Atletas Olímpicos de Rusia en Pyeongchang, la concentración de meldonio demuestra que se trata de un uso único del fármaco lo que es insuficiente para tener un efecto terapéutico sobre el organismo.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) incluyó el meldonio en su lista de fármacos prohibidos a partir del 1 de enero de 2016, por considerarlo un modulador del metabolismo.