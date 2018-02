Devuelven el derecho a participar en las Olimpiadas a 28 atletas rusos

"Con respecto a estos 28 atletas, las apelaciones son avaladas; las sanciones, anuladas; y sus resultados individuales que lograron en Sochi 2014, restablecidos", dice la nota de prensa emitida por el tribunal este 1 de febrero.

Los 28 atletas enumerados en el texto de la resolución representan los deportes de bobsleigh, skeleton, esquí cross-country, luge, patinaje de velocidad y hockey sobre hielo.

En relación con otros 11 atletas rusos de bobsleigh, esquí cross-country y hockey sobre hielo, el TAS apoyó los recursos de forma parcial.

Las evidencias disponibles, según el comunicado, son suficientes para establecer que cometieron a título individual violaciones de las reglas antidopaje, por lo que el tribunal confirma las decisiones del COI, pero con una excepción: dichos atletas no podrán participar en los Juegos de Pyeongchang 2018, en lugar de quedar inhabilitados de por vida para todas las ediciones olímpicas.

Las restantes tres apelaciones, de un total de 42 presentadas, serán examinadas más tarde.

Reacción de Rusia

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo respecto a los deportistas rusos confirma que muchos de los atletas acusados de dopaje son "limpios", declaró el ministro de Deporte de Rusia, Pável Kolobkov.

"Todos los deportistas fueron exonerados de la acusación de violar las normas de dopaje durante las Olimpiadas de Sochi, tanto los muchachos como yo estamos satisfechos de que la justicia finalmente prevaleciera", afirmó el titular, citado por un comunicado de prensa del Ministerio de Deporte.

"Los colegas del TAS admitieron que ellos [los deportistas] son inocentes y cancelaron la decisión de la Comisión de [el Comité Olímpico Internacional (COI), encabezada por Denis] Oswald; la decisión de hoy del TAS confirma que muchos de los acusados son 'deportistas limpios", señaló.

Según el ministro, "los deportistas que lucharon por sus derechos y finalmente vencieron, están felices y esperan con impaciencia poder continuar con su carrera".

"Esperan que el COI acepte la decisión del TAS y les dé el derecho incuestionable de participar en los próximos Juegos Olímpicos", añadió.

El ministro comentó que "durante el año pasado ellos [los atletas] experimentaron muchas dificultades".

"Ahora quieren seguir adelante y continuar haciendo lo que más les gusta, competir en una lucha honesta", defendió.

Por su parte, el skeletonista ruso campeón de Sochi 2014, Alexandr Tretiakov, cuya apelación fue satisfecha por el TAS, declaró a Sputnik que participará en las Olimpiadas 2018 si el COI le envía la invitación.

"Las noticias son excelentes, pero ya no tengo fuerzas ni emociones para alegrarme, este año me dejó exhausto; sin embargo estoy feliz; respecto a la Olimpiada, ahora le toca al COI decidir si me invita o no, si me invita iré, claro está", expresó el deportista.

A su vez, el Kremlin aplaudió el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

"La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo en relación con nuestros deportistas confirma que son correctas nuestras acciones enérgicas para defender sus derechos", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El funcionario agregó que las autoridades del país seguirán apoyando a los deportistas en los tribunales y otras instancias para que se haga justicia.

Peskov afirmó que los contactos con el Comité Olímpico Internacional en el tema de compensaciones a los deportistas rusos proseguirán.

"Los contactos con el COI a nivel de expertos continúan con el fin de aclarar a qué compensaciones se puede pretender en tal situación", dijo.

En cuanto al dopaje, Peskov señaló que ese problema existe no solo en Rusia, sino también en otros países.

"El propio presidente del país [Vladímir Putin] lo ha dicho hace unos días (…) Tuvimos algunos casos y lo lamentamos, pero vamos a seguir la lucha sin cuartel contra el dopaje en todas sus formas", apostilló.

El COI creó en julio de 2016 una comisión disciplinaria encabezada por el suizo Denis Oswald para el reanálisis de las muestras que los deportistas rusos entregaron en los Juegos de Sochi.

También puso a otro suizo, el expresidente Samuel Schmid, al frente de la comisión que se encarga de comprobar la veracidad de la información sobre la presunta intromisión del Estado ruso en el sistema antidopaje.