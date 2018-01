Esquiador chileno que participará en los JJOO 2018 asegura haberse recuperado de accidente

"Ahora me siento bien, mi lesión ha evolucionado de buena forma y creo que puedo obtener un buen resultado [en los Juegos Olímpicos]", dijo Von Appen.

El 26 de diciembre pasado, el esquiador de 23 años se accidentó durante su participación en la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Italia, sufriendo un profundo corte en su brazo.

La lesión le comprometió el nervio mediano, el nervio cubital, los tendones de una de sus muñecas y la arteria radial, por lo que debió ser operado de urgencia en el país europeo.

Esto puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, que comienzan el 9 de febrero.

"Los doctores, los kinesiólogos y los especialistas me comentaban sobre los riesgos potenciales de competir, y yo también estaba muy negativo por la situación", admitió.

El equipo médico le dijo a Von Appen que su lesión implicaba una recuperación de tres meses, pero él decidió de todas maneras ir a competir a Corea del Sur la próxima semana.

"Los doctores me generaron una órtesis [especie de muñequera especial] que me protege de ciertos movimientos; con esto tomé los bastones y me siento bien, así que decidimos darle para adelante", señaló.

El deportista, quien viajará la semana próxima a Corea del Sur, contó que está haciendo un trabajo físico preparatorio que no implica un gran uso de los brazos.

"Trabajo intensamente lo que es tren inferior y zona media", dijo, y señaló que también se ha dedicado a estudiar los vídeos de la pista en donde va a competir.

"El accidente en Italia fue como una ducha fría de humildad, que me sirvió para conocer personas importantes y saber quién es la gente que está ahí para ayudarme", señaló, agradeciendo especialmente a la Federación de Ski y Snowboard de Chile, a sus compañeros y su entrenador.

En cuanto a lo que espera de su participación en Pyeongchang, el deportista señaló: "Obviamente no son las mismas expectativas que tenía hasta antes de mi lesión", e indicó que estas dependerán de cómo sienta su brazo en la competencia misma.

El 30 de enero, el Comité Olímpico de Chile dio a conocer la noticia de que Von Appen será el abanderado nacional, encargado de encabezar el desfile de los deportistas chilenos en Pyeongchang 2018.

Además de Von Appen, por Chile competirán los esquiadores: Kai Horwitz, Noelle Barahona, Dominique Ohaco, Stepahanie Joffroy, Claudia Salcedo y Yonathán Fernández.