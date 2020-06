A 11 años de la muerte de Michael Jackson: la historia del rey del pop a través de su música

Desde su más temprana infancia era evidente que Michael Jackson​ iba a dedicarse a la música. Nació en Indiana (norte de Estados Unidos), el 29 de agosto de 1958, y fue el octavo de los 10 hijos que tuvieron Katherine Scruse y Joseph Jackson.

Su padre, guitarrista de una banda local, había formado con sus cinco hijos varones la banda de soul y funk, en la que Michael cantaba junto a su hermano mayor Jermaine.

La banda tuvo profundo éxito durante durante los años sesenta, y frecuentemente se iban de gira y tocaban en reconocidos eventos junto a otros músicos del momento.

I Want You Back - Jackson 5 (1969)

Ya a mitades de los setenta, con un Michael de 17 años, la banda cambia su nombre a The Jacksons luego de que Jermaine se retira para concentrarse en su carrera como solista.

Blame it on the Boogie — The Jacksons (1978)

Mientras continuaba con la banda de sus hermanos, Jackson ya había lanzado varios álbumes. A finales de los setenta, Of the Wall fue lanzado por la disquera Motown Records. Entre sus compositores se encontraban los músicos Paul McCartney y Stevie Wonder

Don't Stop 'til You Get Enough — Solista (1979)

A partir de allí, Jackson incursionó en el mundo del cine y colaboró con artistas como Freddy Mercury (Queen) y Mick Jagger (The Rolling Stones).

Su sexto álbum Thriller (1982) fue no solamente el mayor éxito del artista, sino que se trató del más vendido del mundo, incluso después de la muerte del artista, tras la que superó los 100 millones de ejemplares.

Thriller — Solista (1982)

Poco tiempo después le diagnostican vitiligo, y comienza su recordado cambio de apariencia. En 1991 lanza el disco Dangerous, con otro de sus hits más recordados.

Black or White — Solista (1991)

Jackson falleció el 25 de junio de 2009 luego de un fallo cardiorrespiratorio producto de una intoxicación aguda de propofol, medicamento anestésico, presuntamente mal suministrado por su médico personal.

Sin embargo, su legado musical permanece y su título de rey del pop le seguirá perteneciendo.