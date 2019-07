¿'Unwanted Ivanka' o futura política de EEUU? El astuto plan de Trump para su hija

El presidente estadounidense Donald Trump arribó a la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka sin su esposa, pero acompañado por su hija, Ivanka. Para el gran asombro del público, la hija de Trump prefirió no mantenerse en la sombra de su padre. En particular, Ivanka pronunció un discurso en una sesión especial del G20 y acompañó al presidente estadounidense en varias reuniones importantes, incluida una con el líder ruso Vladímir Putin.

¿Y esta, quién es?

Tras su participación en la cumbre del G20, los norteamericanos no escatimaron en sus expresiones satíricas. Y después de una pregunta retórica "¿qué está haciendo allí?, los usuarios pasaron a las acciones y recurrieron a la ayuda de Photoshop y fotos de archivo.

​Y todo por iniciativa de la columnista Erin Ryan, quién lanzó el hashtag #UnwantedIvanka.

A su vez, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez publicó un tuit en el que criticó a la hija de Trump.

"Eso puede ser impactante para varias personas pero ser la hija de alguien no es actualmente la cualificación para una carrera. Este hecho daña nuestro entendimiento de la diplomacia cuando el presidente lo utiliza y el mundo avanza. EEUU necesita que nuestro presidente trabaje en el G20. Llevar a un diplomático cualificado no podría hacernos daño", escribió.

​"Ivanka Trump, de 37 años de edad, al igual que su esposo Jared Kushner, ocupa un cargo de asesora oficial y no remunerada en la Casa Blanca. Es responsable del empoderamiento económico de mujeres, pero en los últimos días ha sido omnipresente y ha acompañado a su padre tan a menudo que ha causado muchos comentarios irónicos", escribe el corresponsal de Le Monde en Washington, D.C., Gilles Paris.

Tampoco parece que los políticos internacionales la tomen en serio. Durante el G20 se hizo viral el vídeo que muestra a Ivanka Trump intentando ser parte del diálogo entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y el primer ministro de Cánada, Justin Trudeau. Aunque sus palabras solo provocan asombro entre los líderes.

¿De modelo a la asesora de la Casa Blanca?

Ivanka Trump se graduó como economista en la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Después de graduarse, la hija del futuro presidente empezó la carrera de modelo y se convirtió en directiva de una empresa inmobiliaria. Posteriormente la joven cambió su oficio y se dedicó a la producción de joyería y calzado. Al mismo tiempo era la vicepresidenta de la empresa de su padre, Trump Organization.

Ivanka Trump ocupó el cargo de consejera especial del presidente estadounidense después de que su padre ganara las elecciones en EEUU. Un mes después de su investidura, Ivanka Trump encabezó el nuevo consejo de EEUU y Canadá en representación de su país, cuyo objetivo era mejorar la posición de las mujeres emprendedoras.

Distintos especialistas destacan que Ivanka Trump es la persona que más se benefició de la creación del nuevo organismo. Este hecho le abre el camino para construir una carrera en la Casa Blanca.

¿Qué papel desempeña la hija del presidente?

Después del G20 la delegación estadounidense junto con Ivanka arribó a la zona desmilitarizada en la península de Corea, donde Donald Trump se reunió con Kim Jong-un. Lo más interesante fue el hecho de que el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, —responsable de llevar los asuntos con Corea del Norte— se había quedado en EEUU.

Dado que Ivanka Trump no es una diplomática, "la incongruencia de su presencia en un número de reuniones es evidente", escribe la periodista Natalia Bikaderova en su artículo para el periódico ruso Izvestia.

La presencia de Ivanka Trump en el equipo del presidente estadounidense le ofrece una retaguardia segura. Trump, al igual que otros políticos, necesita a gente en la que pueda confiar. La inteligente y perseverante Ivanka es una persona adecuada para eso, opina Nadezhda Shvédova, experta del Instituto de EEUU y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia.

"Además, Ivanka desempeña otro rol no menos importante. Trump no goza de una gran popularidad entre la población femenina de EEUU debido a su involucramiento en escándalos sexuales y las acusaciones acerca de la falta de respeto hacia las mujeres", enfatizó.

Shvédova recalcó que la tarea de Ivanka es enseñar que su padre podría ayudar a las mujeres estadounidenses a conseguir el éxito en los negocios.

"Trump anunció oficialmente que está dispuesto a presentar su candidatura para las elecciones presidenciales y es importante para él que el electorado femenino, que simpatiza con el Partido Democrático, le apoye", aseveró.

La experta destacó que gracias a la existencia en EEUU del llamado sistema de control y equilibrio y el cuarto poder —los medios de comunicación— un potencial candidato podría experimentar problemas a la hora de ganarse el apoyo del público. Eso es lo que Ivanka Trump está haciendo actualmente para su padre. Es posible que su trabajo juegue cierto papel en su propia campaña electoral en el futuro.

"Me parece que ella tiene ciertas ambiciones políticas. Como argumento me sirve el hecho de que Ivanka forma parte del equipo político de su padre durante varios años, y no le teme a eso. Participa con interés en las actividades políticas. Es probable que anuncie de una manera más decisiva sus pretensiones de iniciar una carrera política en el futuro próximo, al principio en el Congreso de EEUU", concluyó.