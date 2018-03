¿Qué pasará si Italia sale de la eurozona?

El líder del partido conservador Liga, Matteo Salvini, opina que Italia cometió un error al adoptar el euro y abandonar la lira, y añade que no excluye que el país salga de la eurozona si llega a gobernar. Sputnik habló sobre ello con el profesor Antonio Moreno, investigador y experto en política monetaria de la Universidad de Navarra (España).

Para Moreno, existen varios factores que explican las declaraciones de Salvini. Apunta a que Italia todavía sigue notando la crisis económica de 2008 y las consecuencias de la política económica que se vieron obligados a poner en práctica desde el Gobierno. Señala que esa situación ha generado un fuerte descontento entre los italianos y que Salvini lo utiliza.

"Durante los últimos 15 años, Italia no ha progresado ni crecido demasiado, así que los ciudadanos de alguna manera no están satisfechos con cómo están yendo las cosas", aade.

Moreno revela que el problema principal de la economía de Italia no es el euro y que "es suficiente con ver los datos [macroeconómicos]". Advierte que el país "tiene problemas más importantes y clave en su economía", y que los altos niveles de corrupción son uno de ellos.

"Cuando vemos quién ha votado al señor Salvini y a otros partidos —no solo a aquellos contrarios al euro—, hay que tener en cuenta ciertos factores. El primero, la corrupción. La gente en Italia está harta de ella. Muchos culpan a los políticos de que haya tanta. También al Gobierno actual. Por eso muchos han pasado a votar a partidos populistas", revela.

El segundo, según Moreno, es la crisis migratoria. Italia se llevó la peor parte de la crisis de refugiados que ha azotado Europa durante los últimos años. Han sido muchos y en poco tiempo. "La gente culpa a la Unión Europea de ello", subraya, y añade que seguramente los italianos votaron en contra de la Unión Europea y no en contra del euro cuando votaron a Liga.

Si Italia adopta nuevamente la lira, experimentará un crecimiento económico rápido y corto "básicamente a expensas de las exportaciones" y de devaluar la divisa. Subraya que se trataría de un crecimiento que duraría poco tiempo.

"No creo que [abandonar el euro] tenga efectos positivos en la economía italiana ni que crezca de manera sostenible. Creo que ese crecimiento depende de factores tales como la confianza en las instituciones del Estado, de la tecnología y de [poner en práctica] una política que sea buena y no oportunista. No creo que una nueva lira traiga nada bueno", asevera.

Advierte que, para que el euro sea viable, necesita apoyo político por parte de las instituciones comunitarias. La eurozona —el grupo de países de la UE con el euro como moneda— debe convencer a sus ciudadanos "de las ventajas del euro, explica, y pone como ejemplo la estabilidad de precios y la estabilidad que garantiza el Banco Central Europeo.

"Sí, también ha habido recesiones, pero a largo plazo la estructura del euro es muy buena. A la gente se le ha de convencer de que el euro tiene más ventajas que desventajas", señala el experto.

Sin embargo, recuerda que la moneda comunitaria es un proyecto no concluido y, por tanto, un problema. Pone como ejemplos la crisis de España, Italia, Grecia y Portugal. "La Unión Europa completó la integración del euro sin un adecuado apoyo presupuestario", advierte. Una tarea que Bruselas no concluyó. "Hay que hacerlo", exige.

"Si la arquitectura del euro no se finaliza en los próximos 4 o 5 años, la moneda caerá en desgracia. De eso no cabe duda. Pero creo que es posible si se aplica la política correcta y si a los ciudadanos de la Unión Europea se les convence de las bondades de esa política y si se identifican más con Europa (…) Así que la Unión Europea tiene mucho trabajo por delante para convencer a sus ciudadanos de que es útil. Pero es posible hacerlo", concluye.