"Occidente calla a los que tratan de contar la verdad"

Encuesta ¿Qué se esconde tras las peticiones masivas para registrar a los medios internacionales como 'agentes extranjeros' en EEUU? Es un intento de someter bajo su influencia a los medios de países que no quieren obedecer a EEUU 37.3% (168)

Manía persecutoria 2.4% (11)

Deseo de ocultar la verdad 20.4% (92)

Primer paso para erradicar la libertad de expresión 10.0% (45)

EEUU está aburrido y no tiene otras cosas que hacer 0.9% (4)

Déjense de paranoias, es una ley como otra cualquiera 29.0% (131) Votos: 451 Todas las encuestas Es un intento de someter bajo su influencia a los medios de países que no quieren obedecer a EEUU

Dicho grupo de senadores considera que varios medios controlados por las autoridades chinas "difunden propaganda tanto dentro del país como al nivel internacional", y los compararon con los medios rusos Sputnik y RT.

Occidente simplemente trata de "callar la boca" a los que quieren contar la verdad, comentó sobre el asunto el politólogo ruso Vladímir Kolotov.

"La Ley de agentes extranjeros, que data del año 1938 y que recientemente ha sido aplicada contra Sputnik, inicialmente fue destinada en contra de la propaganda nazi. Actualmente el endurecimiento de la lucha geopolítica en diferentes campos y frentes de combate hace que Estados Unidos y sus aliados enfrenten la necesidad de asegurar la dominancia de su posición en los medios", indicó.

© AP Photo/ Jose Luis Magana Cuestionan en EEUU la ausencia de medios chinos en la lista de agentes extranjeros

"Dado que ellos no pueden competir en el mercado de servicios informativos de manera justa, [porque] una parte de la información difundida por ellos es pura propaganda, mientras la otra no corresponde con la realidad. Ellos simplemente tratan de callar la boca a los medios extranjeros para que su propio pueblo no pueda enterarse de la verdad", agregó.

Hoy en día se han hecho populares las llamadas 'guerras híbridas', en el marco de las que se utilizan métodos propios de guerra informativa y psicológica. Además, muchos esfuerzos se destinan a difamar y desmoralizar al enemigo. Esto tiene como meta engañarlo con el fin de que tome decisiones erróneas basándose en datos e ideas falsas, apuntó Kolotov.

En las condiciones de conflictos internacionales Occidente crea 'fantasmas informativos' que en esencia constituyen una mezcla entre información fidedigna, desinformación y 'medias verdades'. Todo esto se funde y "se sirve bajo la salsa occidental del 'único punto de vista correcto'", manifestó el analista.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Oficina de prensa de Diputados de EEUU quitó credenciales a cadena rusa RT

"Cuando la audiencia tiene la posibilidad de ver y escuchar televisión rusa así como leer medios rusos, sus ojos se abren porque la información presentada por los medios rusos corresponde mucho más a la verdad. Los medios 'mainstream' occidentales propagan la mentira por todo el mundo y esto suele tener consecuencias trágicas", resumió el entrevistado.

Según Kolotov, uno de los ejemplos más ilustrativos es Irak: hace tiempo el entonces secretario de Estado de EEUU Colin Powell agitaba una probeta con la presunta arma biológica encontrada en Irak, que en realidad no existía.

El resultado fue la destrucción del país, millones de muertos y el surgimiento de Daesh —autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países-, que al fin y al cabo cayó solo después de que Rusia asestara un golpe decisivo contra los terroristas en Siria, prosiguió.

"La verdad es una fuerza capaz de derrumbar los muros más resistentes y las ideas más insidiosas, por eso hay que callar la boca al que trata de contarla", ironizó.

Opinión: "Los medios hoy no son un contrapoder sino un brazo del mercado"