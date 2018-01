Así hacen volar por los aires toda una ciudad en Rusia (vídeo)

El objetivo era demoler cuarteles, almacenes de guerra y demás edificios militares que eran utilizados por el Ministerio de Defensa de Rusia hacía tiempo y que actualmente estaban ya abandonados, informa Russkoe Oruzhie.

En total han sido 85 los edificios que los zapadores han demolido, para lo que se necesitaron 12 toneladas de explosivos, entre ellos TNT y otros basados en materiales plásticos.

"La peculiaridad de las detonaciones ha estado en que no todos los edificios tenían las mismas características. No todos tenían la misma cantidad de plantas y el espesor de las paredes y de los techos no era el mismo en todos", explican desde la oficina de prensa del Distrito Militar Oriental, indicando la complejidad de las detonaciones.

La ciudad se utilizaba como cuartel militar controlado por el Ministerio de Defensa y había caído en desuso. Los edificios de madera se demolieron con excavadoras y se llevaron al aeródromo de Ugolnie Kopi en varios vuelos a bordo de un An-124 Ruslán, un avión ruso de transporte pesado.

Se espera que en mayo de 2018 los zapadores continúen demoliendo más edificios. Cerca 100, aseguran desde el servicio de prensa. En total 180 viejas construcciones abandonadas habrán volado por los aires.