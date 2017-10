Arde Galicia: testimonios exclusivos de los afectados por los incendios (fotos, vídeo)

Sputnik habló en exclusiva con algunos residentes del área afectada.

Irene del Río es una profesora que vive en la playa de Samil, en la ciudad de Vigo a la que ya han llegado los incendios. El área metropolitana de esta ciudad portuaria fue cercada por hasta cinco fuegos a lo largo de la tarde y noche del domingo 15 de octubre. Desde su ventana puede ver el humo y hasta algunas llamas. Aunque de momento no corre peligro, ya siente en carne propia la voracidad del fuego:

"Esto es terrible, no se puede respirar. Nunca antes había pasado algo así. Se necesitan voluntarios, los bomberos no dan abasto, hay fuego por todas partes, pero no se puede salir de casa ¡un desastre! En Vigo hay 11 focos activos y desalojos en los barrios de Zamáns, Valadares y Matamá. La situación más complicada a esta hora (22:00 hora de España) está en la Avenida Europa".

"Se han desalojado grandes zonas de la ciudad. Varios hoteles ofrecen habitaciones gratis a los afectados y hay colegios abiertos para que la gente pueda protegerse con sus familias y animales. La Universidad de Vigo está a punto de arder, el fuego está a 10 metros. Hay muchas carreteras cortadas, ya está ardiendo cada vez más cerca de las casas. Esto está cada vez yendo a más", relata a Sputnik.

Horas antes, Rosy del Toro, cubana residente hace más de 20 años en Pontevedra, pasó uno de los mayores sustos de su vida. Iba de Pontevedra a Ourense a recoger a su madre cuando se vió casi atrapada por el fuego en la autopista A-52, una de las más afectadas y que tiene varios tramos donde ha sido necesario cortar la circulación.

"De pronto me vi a cuatro metros de las llamas. Salí del coche y otros conductores también (los que estábamos más cerca del fuego) para avisar a los cientos de coches que teníamos atrás que se dieran la vuelta. Salí en dirección contraria, una locura total, pero no teníamos opción, todos empezamos a girar y avisar a los que venían de frente para que salieran por una vía de escape. Estábamos cerca de la frontera con Portugal y se juntaron dos focos de fuego, es por eso que tenía tanta intensidad. Si no llegamos a hacer eso nos atrapan las llamas. Dicen que aún hay muchas personas varadas en las carreteras, esperemos que logren salir ilesas".

Roberto Piñeiro es un estudiante vigués que ante la inminencia de la llegada del fuego a la ciudad se dirigió a la avenida Florida, donde cientos de personas hacen cadenas humanas con cubos de agua para intentar parar el fuego. Habla brevemente con Sputnik:

"Vivo cerca de aquí, por el estadio de Balaídos y he visto cómo el fuego se ha ido acercando peligrosamente al área poblada. No podía quedarme de brazos cruzados y con mis amigos he venido a ayudar. El calor es horroroso y el humo apenas deja respirar, pero debemos echar una mano, los bomberos solos no pueden con esto, es demasiado", cuenta antes de volver a la interminable fila.

Una situación calificada de crítica la de esta madrugada del 16 de octubre por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en una intervención ante las cámaras de Televisión de Galicia. "Vamos a ver si aguantamos esta noche", ha dicho, recordando que los efectos del viento provocado por los restos del huracán Ophelia, complican aún más el panorama. Todas las esperanzas están puestas en la lluvia que se espera que caiga en las próximas horas.