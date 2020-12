¿Tendrá recorrido el reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental?

La postura revelada por Donald Trump el 10 de diciembre a través de la red social es de una contundencia inusitada, habida cuenta que encabeza una Administración saliente y que lo habitual en EEUU es que los presidentes mantengan un perfil decisorio muy bajo durante el periodo de traspaso del poder.

La declaración de Trump se produce en un momento candente, cuando la problemática renovación por un año de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) estuvo acompañada de tensiones en la brecha de El Guerguerat (zona fronteriza que comunica el sur del territorio con Mauritania) entrey milicianos del Frente Polisario por un lado, y efectivos del ejército marroquí de otro.

Las acciones de los militares de Marruecos fueron consideradas por el Frente Polisario como una violación del Acuerdo Militar n.º 1 que rubricó el alto el fuego entre las partes en 1991, por lo que decidió emprender una ofensiva contra las posiciones marroquíes en el desierto, establecidas tras el muro fortificado de 2.720 km que parte en dos el Sáhara Occidental de norte a sur.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

¿Cabe sorprenderse del anuncio de Trump?

"Muy probablemente el Polisario sabía de la declaración de Trump, porque estas cosas no se improvisan y esto se va gestando en las cúpulas del poder, seguro que sabía que los tiros iban a ir por ahí", explica a Sputnik el historiador Alejandro García, profesor en la Universidad de Murcia y especialista en temas de América Latina y colonialismo y orden postcolonial en el norte de África.

"Con lo cual, es lógico que ellos se anticiparan creando cierta repercusión internacional a través de las acciones puntuales que llevaron a cabo en El Guerguerat". Los saharauis no se muestran sorprendidos por el anuncio. "No nos lo esperábamos de esta manera, pero no nos sorprende", afirma por su parte Abdulah Arabí, delegado del Frente Polisario para España.

"Lo único que Marruecos puede vender es que el presidente saliente le ha reconocido su soberanía. Pero el efecto externo e interno que puede tener para el país el tema de Palestina, es un regalo envenenado. Va ser una situación que Marruecos tendrá complicado gestionar".

Trump, no es Estados Unidos, afortunadamente.



No es la primera vez que Trump anuncia algo similar en otra parte del mundo y no ha encajado.



Esta decisión tendrá un efecto boomerang para Marruecos y será un desastre para la zona y los intereses económicos de la Unión Europea pic.twitter.com/MYaxNesK1Z — Abdulah Arabi (@abdulahfpe) December 11, 2020

¿Tensará el mundo árabe el acuerdo de Marruecos con Israel?

En declaraciones a Sputnik, Arabí señala que el tuit de Trump es el resultado de lo que precisamente venía alertando el Polisario en los últimos meses, "que la Minurso se ha convertido en un garante parael status quo". "Marruecos nunca ha estado interesado en ninguna solución con la presencia de la ONU ni mediante referéndum, solo ha estado trabajando para que se reconozca su soberanía sobre el territorio. En los últimos seis o siete años nos ha quedado muy claro que no va a aceptar el referéndum y ni siquiera la autonomía", señala, añadiendo que "al presidente saliente" le da igual los efectos que pueda producir su declaración.

Para Alejandro García, el anuncio de Trump se explica dentro de la lógica que ha guiado la política del presidente estadounidense en Oriente Medio: "Asegurar el reconocimiento de Israel, que ha sido la urgencia de su diplomacia".

Sin embargo, este docente matiza que Marruecos en realidad solo ha seguido una tendencia en el mundo árabe y que su movimiento "no es nuevo". "Los países árabes tienen relaciones con Israel. Egipto lo reconoció en 1977 y Marruecos en 1994. También Túnez y Mauritania. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein lo han hecho recientemente, al igual que Sudán. Marruecos ha recuperado una relación que se había cortado en la época de lapor presión de la sociedad marroquí. A la cúpula marroquí le ha venido de perlas".

Alejandro García recuerda que, de todos los países africanos, Marruecos aloja la mayor comunidad hebraica, compuesta por judíos sefardíes. "Es un lazo afectivo con Israel y, de hecho, creo que casi 100.000 turistas israelíes visitan cada año Marruecos". Algunos judíos marroquíes han sido prominentes. "Por ejemplo, Abraham Serfaty, judío de Tánger, líder de izquierdas marroquí de los años 70 y que fundó la Liga del 23 de marzo, estuvo 20 años en la cárcel".

Desde el corazón de la ciudad de #Yeruham #Israel marroquíes judíos están felices de reanudar los contactos oficiales entre #Marruecos 🇲🇦 e Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/XPkFjoUkiN — KARIM PRIM (@KARIMPRIM) December 12, 2020

"Sí, hay una comunidad judía allí, pero también hay un partido de corte islamista, y un movimiento solidario con el pueblo palestino enorme", señala Abdulah Arabí, que añade la razón por la que hay países árabes que hasta ahora no se han pronunciado en favor de la causa saharaui, "se debe precisamente a la condición que tiene el rey de Marruecos como presidente del Comité Al Qods, encargado de solucionar el tema de Palestina".

"Israel ha salido ganando, un país árabe más que le reconoce".

"Es un contencioso que se remonta a 1963, el rey Hassan había dado en 1958 apoyo a Argelia en su pelea con Francia con la promesa de que los dirigentes argelinos restituyeran a Marruecos un territorio que consideraban propio".

¿Un apuro para el nuevo Gobierno estadounidense?

Tras el tuit de Trump, el mismo 10 de diciembre, Mohammed VI telefoneó al líder palestino Mahmud Abbas para reiterar su apoyo a la causa palestina . Cabe preguntarse si ante el mundo árabe, Marruecos no queda mal anunciando la apertura de relaciones con Israel. Alejandro García recuerda, que pese a no disponer de embajadas en el país hebreo, Arabia Saudí, Egipto y Jordania tienen. "El conflicto del Sáhara cabe enmarcarlo en el que mantienen Argelia y Marruecos, herencia de la Guerra Fría", explica.

En opinión de Abdulah Arabí, la iniciativa de Trump socava también el trabajo del propio EEUU en Naciones Unidas. "No nos podíamos imaginar que iban a pronunciarse tan en contra del Derecho Internacional y de una cuestión en la que EEUU es el encargado de elaborar los contenidos de las resoluciones del Consejo de Seguridad", afirma.

Trump was wrong to abandon thirty years of US policy on Western Sahara just to score a fast foreign policy victory. An Israel-Morocco deal was possible without abandoning US commitment to Sahrawi referendum on WS future, as Sen. Jim Inhofe rightly said. https://t.co/AeVaML1HeQ — John Bolton (@AmbJohnBolton) December 11, 2020

"¿Cómo se va a explicar la nueva Administración que el presidente saliente les dice que ese territorio es marroquí, cuando en octubre EEUU presentó un borrador sobre la cuestión de la descolonización? No concuerda con el Derecho Internacional, no tiene que ver con la postura tradicional de EEUU y pone al norte de África en una situación de extrema gravedad. Esto no hace más que reafirmar nuestro compromiso de seguir la lucha, nos da la razón en todo lo que veníamos denunciando, quela ocupación ilegal mediante la presencia de la Minurso. Hay muchos políticos estadounidenses que se están pronunciando en contra de este anuncio, entre ellos John Bolton y el senador Jim Inhofe. La nueva Administración tiene un papelón para gestionar esto y deshacerlo".

¿Prepara el Frente Polisario una ofensiva diplomática que trate con la nueva Administración de Joe Biden? Abdulah Arabí asegura que en realidad hay un "flujo consolidado" de congresistas y académicos interesados por la problemática del Sáhara y que ya visitaron los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. "Ya hay movimiento allí [en EEUU] desautorizando el tuit de Trump, que en realidad es una proclama, todavía no es una decisión".

"Los traspasos de poder en EEUU responden también a una legislación de la que puede disponer el presidente saliente, el 'midnight action', para tomar decisiones hasta el último momento. Suele reservarse para alguna enmienda, pero no para algo de este calibre. Pero es que Trump ha cuestionado el propio sistema democrático de EEUU".

El recorrido del anuncio en el contexto de la ofensiva saharaui

"Lo lógico es que EEUU hubiera esperado al inicio de la siguiente Administración, con lo cual, si lo ha hecho ahora, es que el presidente saliente no espera nada de la nueva en ese sentido", subraya Arabí, al tiempo que apunta los problemas creados. "¿Por qué se ha anulado la reunión a alto nivel entre España y Marruecos? ¿Sólo hay pandemia en Marruecos?"

"Mi opinión particular es que el referéndum no se va a celebrar tal y como se encuadró en el marco del artículo 2 de la Unión Africana", declara Alejandro García. "Habrá otro tipo de acuerdo que permita a las gentes desplazarse al territorio colonial".

"Es una consecuencia de esto", prosigue en su explicación. "La UE ha manifestado que no comparte la postura de Trump, la ONU tampoco y la Unión Africana lo mismo. No se puede tener una agenday que de repente salga un presidente y diga que no vale". Preguntado sobre si el anuncio de Trump puede haberse derivado del reinicio de las acciones militares por parte del Ejército Popular de Liberación Saharaui, Abdulah Arabí responde negativamente, pero recalca que, pese a estar "armado hasta los dientes", Marruecos no puede soportar una guerra. "Es un riesgo enorme para la continuación de su monarquía".

Mientras tanto, el Frente Polisario continúa hostigando al Ejército marroquí mediante ataques contra sus fortificaciones en el muro. "Marruecos responde algunas veces, pero la iniciativa la tenemos nosotros. Ellos están totalmente atrincherados en el muro, alerta las 24 horas, porque no saben desde dónde les vamos a salir. Es una guerra de desgaste, psicológica, no es fácil para ellos. El muro, que fue construido también con el asesoramiento de ingenieros israelíes, tiene zonas vulnerables".

#SAHARAOCCIDENTAL El ejército del Frente #POLISARIO lanzó una fuerte ofensiva con artillería pesada sobre las fuerzas de ocupación de #Marruecos en el Sahara. pic.twitter.com/N09g6lxESX — César Jerez (@CesarJerezM) November 16, 2020

Según Abdulah Arabí, la razón de la escasa información sobre la contienda es el cierre de fronteras debido a la pandemia. "Tenemos un montón de solicitudes de periodistas que se quieren desplazar para allá, pero no se puede". Esta circunstancia estaría siendo aprovechada por Marruecos para negar que el Frente Polisario esté conduciendo ataques. "Pero la ONU no nos desdice en este aspecto", avisa, avanzando que la moral de la tropa marroquí puede ser muy baja.

"Marruecos está negando hasta los fallecimientos. Presionan a los familiares para que no informen de las muertes. A un ejército que lleva ahí atrincherado 29 años, de repente le dicen que la alerta es total y que hay una guerra. Los soldados se cuestionan qué hacen ahí. Tenemos informaciones de que las pateras que llegan a Canarias llevan también militares que han aprovechado sus permisos para huir, aunque no lo podemos confirmar".

Moral por las nubes

"Nunca he visto un pueblo al que las acciones bélicas le produzcan una euforia y esperanza así", asegura Arabí. "Las guerras no son buenas, pero a nosotros, como pueblo y ejército, no nos han dejado otra alternativa. Nos han empujado a claudicar y aceptar el hecho consumado".

El Frente Polisario asegura que Marruecos encubre sus pérdidas en la guerra frente a los ataques del Ejército saharaui. https://t.co/lRnTpin2mp pic.twitter.com/8V4IUAVel0 — Seida Med (@seida_med) December 4, 2020

¿Cambiarán los papeles?

"Los jóvenes que están en España quieren volver e incorporarse al ejército. Hay gente que quiere dejar su trabajo y su sueldo aquí e irse a combatir. Es algo que los analistas no entienden". Preguntado sobre las, el Frente Polisario asegura no haber sufrido ninguna, y tampoco tiene intención de esconderlas. "Hasta ahora no hemos tenido bajas mortales. Nuestro pueblo está muy unido y un drama así no se podría ocultar. La moral está altísima, parece la antesala de la independencia", dice Arabí.

¿Podría el tuit de Trump dejar al Frente Polisario como el villano de toda esta historia? Para Alejandro García, la cuestión que fundamenta las posiciones del Polisario atañe a las resoluciones que emite la Asamblea General de la ONU, "pero otra cosa distinta es lo que dice el Consejo de Seguridad".

"Porque en este iluminario simbólico, el saharaui es puro, un nómada, pero el marroquí es escoria".

La clave de Argelia

A juicio de este profesor universitario, el papel de villano en el imaginario español lo ejerce precisamente Marruecos, visto incluso a través de un. "Marruecos es justo lo que no queremos. Pero este enfoque no existe respecto a Argelia o Túnez. Todo es malo en Marruecos, una dictadura insoportable, una pobreza infinita, un país atrasado, ese el imaginario. En este asunto hay mucho racismo antropológico", afirma, destacando el riesgo en el que incurren algunos defensores de la causa saharaui en España.

"El contencioso del Sáhara acabará cuando la cúpula que domina Argelia desde hace 60 años sea sustituida en el poder. Argelia es el país con población más joven del Magreb. Y para las generaciones jóvenes el Sáhara es algo que les viene de muy lejos. Es un tema rutinario y automático que la cúpula que gobierna el país siempre ha utilizado. Y de la misma manera que ha utilizado al Sáhara en su beneficio, si considera que hay que acabar con la relación con el Polisario, la acabará", concluye el historiador Alejandro García.

"Puede que vengan gobiernos con matices, pero ahora mismo estamos mejor que nunca y Argelia tiene un gran peso en la política internacional. Pero ellos no utilizan sus relaciones comerciales con España o Francia para presionar sobre el Sahara Occidental, puesto que tiene sus propios intereses. El gas que llega a España es argelino. Si fuera marroquí, el suministro estaría supeditado a la posición de España sobre el Sahara Occidental. Argelia no utiliza los mecanismos de chantaje que utiliza Marruecos", concluye.

El Frente Polisario estima que la relación con Argelia sigue siendo "muy buena". Su representante en Españaque pueda haber un cambio de actitud en Argel. "En 45 años ha pasado todo tipo de gente y gobiernos por allí, y hay consenso a nivel social y de los partidos. Hay un compromiso de principios. Argelia ha apoyado todos losen África y América Latina, ha sido la cuna de ellos. Siempre los ha defendido en función de los principios de su política exterior: la no injerencia y el apoyo a los pueblos que luchan por su autodeterminación e independencia, los principios de los países no alineados , de cuyo movimiento Argelia es uno de los países fundadores", explica Abdulah Arabí.