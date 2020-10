El COVID-19 acelera su paso y mantiene en vilo al mundo

De acuerdo con el balance actualizado para este 19 de octubre, a escala global se detectaron 40,15 millones de casos del coronavirus, entre ellos 1,11 millones de fallecidos y 27,54 millones de recuperaciones.

Tan solo el 16 de octubre fue superada la marca de 39 millones de infectados, lo que habla de una aceleración en el crecimiento de los contagios que afecta a buena parte del planeta.

Algo que corrobora la Organización Mundial de la Salud (OMS) que está registrando cifras máximas casi a diario. El 17 de octubre, los contagios subieron en 394.517, batiendo el récord implantado tan solo el día precedente, de 392.689.

EEUU, India y Brasil encabezan la lista

Estados Unidos sigue siendo el país con más casos de COVID-19 registrados (más de 8,1 millones), seguido por la India (más de 7,5 millones) y Brasil (más de 5,2 millones). Tras ellos, solo Rusia supera el millón de afectados, con 1,4.

En la estadística de las defunciones por el coronavirus, Estados Unidos y Brasil mantienen las dos primeras posiciones, con más de 219.700 y unos 153.900 decesos, respectivamente; les siguen la India (unos 114.600) y México (86.100).

El primer caso de coronavirus en EEUU fue detectado el 21 de enero , desde entonces, las cifras se han ido multiplicando exponencialmente. Casi cien días después, el 28 de abril, alcanzó un millón de casos, pero en junio, apenas 44 días después, duplicó esa cifra, que nuevamente se multiplicó mes y medio después cuando el 23 de julio alcanzó los 4 millones. Ahora, menos de tres meses después, vuelve a doblarse el número.

En la India las cosas no están mucho mejor. Las autoridades indias detectaron en las últimas 24 horas 55.722 casos del coronavirus, que elevaron el número total de los contagios a más de 7,5 millones, comunicó este 19 de octubre el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. En un comunicado el ente sanitario indio precisó que el total de los casos del COVID-19 alcanzó 7.550.273, mientras que el día anterior esta cifra era de 7.494.551.

Brasil, el tercero en ese negro podio, superó las 153.000 muertes por COVID-19, informó el Ministerio de Salud. La cifra total de fallecidos ascienda a 153.675, mientras ya son 5,2 millones de brasileños los infectados desde el inicio de la pandemia.

Rusia se acerca peligrosamente

En Rusia las cosas no están mucho mejor, cuando la segunda ola de la pandemia provoca cifras de contagios inéditas. Este 19 de octubre se registraron 15.982 nuevos casos de COVID-19 en 84 regiones, informó el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

De esta forma, el país renueva el máximo de contagios confirmados en un día. La anterior cifra récord, 15.150, se registró el 16 de octubre.

El número acumulado desde el inicio de la pandemia es de 1.415.316 casos, mientras que el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia se elevó a 24.366.

Europa en la cresta de su segunda ola

En Europa la situación también pinta fea, con nuevas olas en la mayoría de los países y un crecimiento exponencial de casos calificado de "muy preocupante" por el director para Europa de la OMS, Hans Kluge.

En estos momentos, explicó Kluge, se registran el doble o triple de casos al día con respecto al pico de la curva de abril, aunque el número de muertes es cinco veces menor.

El coronavirus se ha convertido en, cuando se han registrado hasta 1000 muertes en un día y los casos confirmados se incrementaron de 6 a 7 millones en solo 10 días. Esta situación requiere de fuertes medidas, "absolutamente necesarias" para frenar la pandemia, considera el directivo.

No obstante, esto no significa que se haya vuelto a la situación de marzo porque "seguimos observando cinco veces menos casos letales", añadió Kluge, y agregó que el número creciente de nuevos casos se debe a que cada vez más personas se hacen la prueba de detección. "Hay razones técnicas para los altos niveles de contagios por el coronavirus, en particular, aumentamos el número de los test, incluso entre los jóvenes", dijo.

Sin embargo, la situación puede empeorar drásticamente si la enfermedad se propaga entre los adultos mayores tras los contactos estrechos sociales y familiares, advirtió.

"Las proyecciones de los modelos epidemiológicos fiables no son optimistas. Estos indican que las políticas de relajación prolongadas podrían impulsar, para enero de 2021, que la mortalidad diaria alcance niveles de 4 a 5 veces más altos que los registrados en abril", expresó.

Kluge reiteró la necesidad de cumplir las medidas para evitar los peores escenarios y precisó que si el 95% de las personas usan mascarilla y se aplican otras medidas de distanciamiento social, como el control estricto de reuniones sociales, Europa podría evitar unas 281.000 muertes para febrero.

Así, el funcionario destacó algo que se aplica tanto para Europa como para el resto del mundo: "La pandemia no revertirá su curso por sí sola, tenemos que hacerlo nosotros".