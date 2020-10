Instagram empieza a etiquetar cuentas y publicaciones de medios estatales

El periodista Casey Michel, según el medio, fue el primero en detectar que los usuarios de Estados Unidos pueden ver esa etiqueta en algunas cuentas y publicaciones en Instagram.

La red social ya designó a los medios Redfish, In the Now y Soapbox como "controlados por el Estado ruso".

Soapbox y In the Now, por su parte, reaccionaron con un "Estamos en desacuerdo" y "Eso no es agradable" en la bio de sus cuentas.

En una página de soporte, la red social definió al medio controlado por el Estado como "un medio que Instagram cree que pueda estar parcialmente o totalmente bajo el control editorial de su gobierno", así como destacó la necesidad de elevar los estándares de transparencia en relación con ese tipo de cuentas y sus publicaciones.