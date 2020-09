Una fragata rusa choca contra un buque en la costa de Dinamarca

Según informan las Fuerzas Armadas de Dinamarca en su cuenta de Twitter, el navío civil es el buque portacontenedores Ice Rose de 145 metros de eslora. No se informa sobre el nombre de la fragata rusa.

Det civile handelsskib ICE ROSE og en russisk fregat er kollideret i den sydlige del af Øresund. @forsvaretdk er til stede med et patruljefartøj sammen med svenske fartøjer. Forsvaret tilbageholder ICE ROSE, til der er sikkerhed for skibets sødygtighed #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) September 23, 2020

El choque ocurrió en el lado danés del puente, razón por la cual este país está a cargo de la operación de rescate, informa el medio DR. Sin embargo, Suecia también ha enviado un helicóptero para asistir en la operación de rescate. De momento se desconocen las causas del accidente: los medios locales informan que hubo una espesa neblina por la mañana en esta región, pero no se sabe si esta fue la causa del choque entre los dos buques.

No hay informes sobre heridos o fallecidos, y se sabe únicamente que el casco del buque civil no ha sido penetrado y no presenta fugas de agua.

El Ice Rose se dirigía desde la ciudad rusa de San Petersburgo a la ciudad sueca de Gothenburg.

Más información en breve.