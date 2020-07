Varios países se quedan sin conexión a WhatsApp

Según el portal DownDetector, aparte de los países latinoamericanos, también se observan problemas de conexión en EEUU y varios países europeos, incluidos Alemania, España, Portugal y el Reino Unido.

© Foto : Public Domain / DownDetector Mapa de pérdida de conexión a WhatsApp

En el portal se indica que el 74% de usuarios no pueden conectarse al servicio, y un 22% no puede recibir o enviar mensajes. De momento no hay información sobre las causas de lo ocurrido.

Más información en breve.