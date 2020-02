El gato de Assange: todo lo que se sabe de la famosa mascota del fundador de Wikileaks

A mediados de octubre de 2018 la mascota de Assange fue puesta a cuidado de sus familiares, desde ese entonces poco se ha sabido del gato. La última novedad data de abril de 2019, cuando Wikileaks publicó en Twitter un vídeo en el que la mascota se sienta frente al televisor y mira la grabación de la detención de su amo por la Policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres.

​Desde ese entonces y hasta ahora no se sabía sobre el felino, que Assange llamaba Michi o Cat-stro (un juego de palabras entre 'cat', gato en inglés, y Castro, por Fidel), según contó en una entrevista en 2017 con The New Yorker.

© REUTERS / Peter Nicholls El gato de Julian Assange

El animal, conocido sencillamente como 'el gato de la embajada', se hizo popular en las redes sociales, y tenía cuentas propias en Twitter e Instagram.

​A cuatro días de que Assange enfrente el juicio más importante de su vida —se decidirá si se lo extradita o no a Estados Unidos, donde enfrenta 18 cargos y una posible sentencia de más de 170 años en prisión— Narváez transmitió tranquilidad y aseguró que "el gatito está muy bien".

El excónsul recordó que ante la "amenaza" de la Embajada de retirarle su mascota, Assange "salvaguardó [su] bienestar y lo puso en buenas manos, manos seguras, amigas".

​El asilo político concedido a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 fue revocado en las primeras horas del día 11 de abril de 2019 por el mandatario del país sudamericano, Lenín Moreno. Tras el anuncio, la Policía británica entró a la Embajada ecuatoriana y arrestó al activista. El 24 de febrero comenzará su juicio por extradición a Estados Unidos.