El Mobile World Congress desaconseja los apretones de manos para saludarse

Entre las medidas, la organización reforzará las tareas de limpieza y desinfección en pantallas táctiles de uso público, zonas de restauración, lavabos, entradas y salidas del recinto de la Fira de Barcelona, donde se realizará el evento. Además, aumentará la asistencia médica en el lugar y el personal formado sobre el protocolo de higiene y desinfección. Los asistentes también dispondrán de guías de salud y recomendaciones higiénicas en los hoteles y medios de transporte y de consejos a las marcas sobre como desinfectar sus espacios en la feria. Incluso, se ha establecido un protocolo de cambio de micrófono para los ponentes.

Junto a estas medidas, la GMSA recomienda respetar las restricciones de viaje establecidas y llegar antes a España para llevar a cabo una autocuarentena si fuera necesario.

A pesar de todo, desde el Mobile World Congress piden calma y aseguran en un comunicado que la feria se celebrará según lo previsto, aunque están evaluando el impacto del brote de coronavirus. Sin embargo, la compañía coreana LG decidió no participar en la mayor feria de comunicación móvil para asegurar la seguridad y la salud de sus empleados

Comunicado oficial de LG Electronics en relación a la participación en el #MWC2020 pic.twitter.com/Z0pGStYxUw — LG España (@lgespana) February 5, 2020

​Por su parte, la empresa china ZTE canceló su rueda de prensa en el Mobile World Congress, aunque no su presencia en la feria. El proveedor de telecomunicaciones confirmó al portal especializado en tecnología The Verge que limitará su presencia en el congreso debido a efectos secundarios del coronavirus. Entre ellos, problemas para conseguir las visas y la posible reacción xenófoba de los que asisten al evento en la capital catalana, como explicó al portal estadounidense el portavoz de la empresa.“Tendemos a ser una compañía amable y no queremos hacer que la gente se sienta incómoda”.

El Mobile World Congress se celebrará entre el 24 y 27 de febrero en plena alerta sanitaria por el coronavirus, que ya ha provocado más de 400 muertes en China.