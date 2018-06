Organización de Cooperación de Shanghái vs OTAN: comparativa militar

Ante todo, Kots destacó que las dos organizaciones fueron creadas con objetivos muy distintos. La OTAN tiene un carácter estrictamente bélico y su fin único es la unificación militar de los Estados miembros.

Tema relacionado: Explican por qué Rusia no necesita tantas bases militares como EEUU

La OCS está compuesta por Rusia, China, la India, Paquistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Y no es un bloque militar. A diferencia de la alianza transatlántica, los países miembros de la organización euroasiática no tienen que contribuir a un presupuesto de defensa común, no deben unificar armamentos ni se comprometen a defenderse entre sí.

El potencial militar de la OCS

El presidente ruso, Vladímir Putin, comentó a la cadena estatal china CRI que los países de la OCS tienen una "colosal fuerza militar". Dicha fuerza no tiene el propósito de oponerse a nadie, pero es capaz de proporcionar las condiciones necesarias para la cooperación global, añadió.

Así, los miembros de la OCS prestan mucha atención a asuntos de seguridad común, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

También: La razón por la que EEUU dejó de ser una 'hiperpotencia' militar

Para optimizar la cooperación en estos aspectos, se llevan con regularidad maniobras militares conjuntas y se comparte la experiencia en este ámbito. El Ministerio de Defensa de Rusia organiza anualmente los 'Juegos del Ejército', donde participan equipos de todos los países miembros de la organización.

Paridad nuclear

Según los datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés), que actualiza la información sobre los arsenales nucleares de la mayoría de los países cada año, hay una paridad casi completa en términos de armas nucleares.

Más: Rusia vs. la OTAN: ¿quién posee las fuerzas militares más potentes?

En su conjunto, los países de la OCS disponen de 7.320 ojivas nucleares, mientras que la OTAN tiene 7.115 unidades. La mayoría de ellas pertenece a Rusia (6.800) y EEUU (6.600).

¿Qué tamaño tienen los ejércitos?

Los países de la organización asiática disponen de 5,1 millones de efectivos militares. La mayoría de ellos provienen de China, Rusia, la India y Paquistán. El columnista subrayó el hecho de que estos cuatro países son los que poseen armas nucleares. En lo que se refiere a la OTAN, la alianza posee 3,3 millones de efectivos.

Fuerzas aéreas

© REUTERS / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Terrica Y. Jones Newsweek compara las bases militares de Rusia y EEUU y saca conclusiones inesperadas

Aunque la alianza transatlántica esté en desventaja en cuanto al número de efectivos militares, tiene superioridad cuantitativa en el aire. A su disposición hay más de 20.000 naves que incluyen aviones, helicópteros y convertiplanos. Igual que en el caso de las ojivas nucleares, EEUU lidera en este aspecto con 14.000 naves. La OCS tiene solo 11.000 aviones y helicópteros que puede operar, señala Andréi Kots. La mayoría de ellos procede de Rusia y China.

Fuerzas terrestres

Aquí la balanza vuelve a decantarse del lado de la organización de Shanghái, que lidera con el número de tanques: 26.000 contra 15.000 de la OTAN. Lo mismo ocurre con la artillería: los países de la OCS tienen 33.000 unidades de artillería en servicio activo, con más de 20.000 en reserva. La organización transatlántica les puede oponer 'únicamente' 25.000 unidades.

Además: La Flota del Mar Negro, uno de los principales 'músculos' de Rusia

Fuerzas navales

El autor cuenta que la superioridad de la OTAN en el mar es considerable y es absoluta cuando se trata de portaviones y cruceros lanzamisiles. El único aspecto donde la OCS tiene algo que mostrar son los submarinos. EEUU dispone de 68 buques subacuáticos, mientras que Rusia y China ambas tienen 62 unidades.

Cuentas finales

Según la información disponible, la OTAN posee un mayor presupuesto militar al estar en la alianza EEUU, el país que más gasta en defensa en todo el mundo. De acuerdo con varias fuentes, el presupuesto en defensa del país norteamericano es mayor que el de los 10 países que lo siguen en la lista.

© Sputnik / Igor Zarembo La peor pesadilla de la OTAN

Kots concluye que la Organización de Cooperación de Shanghái sería capaz de ser un contrapeso para la OTAN en un futuro sistema mundial multipolar. Cabe destacar que la OCS no es una alianza militar. Además, las autoridades rusas declararon en múltiples ocasiones que las armas desarrolladas por Rusia tienen un carácter exclusivamente defensivo de acuerdo con la doctrina militar de no atacar a los demás países.

Relacionado: Vicecanciller ruso: la OTAN lucha contra las amenazas míticas ignorando nuevos retos