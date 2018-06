Newsweek compara las bases militares de Rusia y EEUU y saca conclusiones inesperadas

A día de hoy, Rusia tiene 21 instalaciones militares representativas en el extranjero, señala el medio Izvestia. Entre estas instalaciones hay divisiones de infantería motorizadas en Armenia y Tayikistán, bases de radares en Bielorrusia y Kazajistán, bases aéreas en Kirguistán, Siria y Armenia, y puertos marítimos en Vietnam y Siria.

Mientras tanto, según el informe publicado en 2009 por el Departamento de Defensa de EEUU, el país norteamericano mantiene 716 bases militares en 148 países del mundo. En el documento algunas de las bases son clasificadas como 'pequeñas'. No obstante, en su artículo Damien Sharkov destaca que esta clasificación puede ser engañosa.

"Coleman Barracks en Mannheim, Alemania, tiene más de 1.000 efectivos estadounidenses y un arsenal de equipamiento de 20.000 conjuntos, incluyendo tanques", dijo el columnista al comentar la supuestamente pequeña base militar.

© REUTERS / Rodi Said Siria alza la voz contra la presencia militar de EEUU

Por lo cual, Sharkov señala que Rusia tiene más de 10 veces menos bases militares por el mundo. No obstante, los números pueden engañar, cuenta Evelyn Farkas, exvicesecretaria adjunta de Defensa para Rusia, Ucrania y Eurasia.

"Ello no quiere decir que los rusos no puedan ejercer demasiada influencia en algunas partes del mundo. (…) Esto no significa que no puedan competir con nosotros en cuanto a su presencia cualitativa", señaló Evelyn Farkas.

De acuerdo con la exfuncionaria estadounidense, bajo el mando de Putin el Kremlin se hizo eficiente en el uso de la fuerza militar, usando solo los recursos necesarios y suficientes para cumplir con sus objetivos.

© AP Photo / APTV Explosión controlada cerca de la base militar franco-estadounidense en el norte de Siria

Como ejemplo de ello Evelyn Farkas mencionó la operación militar en Siria, donde se lograron las metas propuestas con el mínimo coste. "No necesitan tener grandes instalaciones y el dominio completo de las bases mientras puedan ejercer su control", concluyó.

Con ello, la presencia militar de EEUU podría verse ampliada en Europa del Este. Así, Polonia expresó su deseo de que se abra una base militar estadounidense sobre su territorio, e incluso se muestra dispuesta a pagar 2.000 dólares para que eso ocurra.

