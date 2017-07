Los cinco trucos más útiles de WhatsApp

Sputnik te acerca las cinco opciones más útiles de WhatsApp, que harán que tu modo de comunicarte sea más fácil y eficiente.

Oculta el tiempo de tu última visita

Si no te gusta que alguien pueda controlar cuándo estuviste 'en línea' la última vez, podrás deshabilitar esa opción con facilidad. Presiona el botón de Menú y accede a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Hora de últ. vez. Ahí podrás elegir quién puede o no disponer de esa información.

Sin embargo, ten en cuenta que no existe una opción para desactivar el propio estado de 'en línea' o 'escribiendo', así que todos verán cuando estés realmente revisando tus mensajes.

Limita el uso de datos

WhatsApp utiliza el mismo plan de datos móviles que usa tu teléfono para navegar en la web y enviar correos electrónicos. Si tu operador de telefonía móvil normalmente te cobra por utilizar datos móviles, lo hará también por chatear, transmitir fotos, vídeos o mensajes de voz en WhatsApp.

Para controlar el flujo de datos en tu aplicación accede a Menú > Ajustes > Uso de datos. Ahí podrás elegir qué contenido será o no cargado automáticamente a tu teléfono, dependiendo de si estás conectado a través de internet móvil, wifi o roaming. Podrás incluso reducir el flujo de datos móviles durante las llamadas de voz.

Cambia el formato de tus mensajes

Si has sentido alguna vez la necesidad de cambiar el formato de tus mensajes, WhatsApp te brinda esta posibilidad. Solo deberás encerrar las palabras seleccionadas usando los siguientes signos:

▪ *asteriscos* para escribir un texto en negrita;

▪ _guiones bajos_ para conseguir un texto en cursiva;

▪ ~tíldes~ para obtener un texto tachado;

▪ ```tres comillas invertidas``` para conseguir un texto monoespaciado.

Podrás, además, combinar estos signos para conseguir un formato a tu gusto. Por ejemplo, *_~asteriscos guiones bajos y tíldes~_*, harán que tu texto se refleje en negritas, cursiva y tachado a la vez.

Ten en cuenta que esta opción no se puede desactivar. Por lo que si por alguna casualidad necesitas escribir _un texto encerrado en guiones bajos_ sin formato alguno, igualmente será reflejado en cursiva.

Fija tus chats importantes en la sima de la lista

Si eres el Dios de los chats y llevas varias conversaciones a la vez, te habrás percatado de lo irritante que puede ser tener que buscar un chat específico. Especialmente para ti, WhatsApp brinda la posibilidad de fijar hasta tres chats que consideres más relevantes en lo más alto de tu lista de conversaciones.

Par fijar un chat dirígete a la pantalla principal de WhatsApp con todas tus conversaciones. Realiza una pulsación prolongada sobre el chat que desees fijar para seleccionarlo y luego pulsa sobre el icono de la chincheta en el menú superior.

Marca los mensajes destacados

Si no acabas de encontrar entre los mil y un mensajes precisamente aquel que contenía la dirección de la chica con la que has estado chateando o el teléfono que tu jefe te envió para que realizaras unas llamadas de trabajo, es porque aún no has estado manejando la utilidad de marcar los mensajes como destacados. Esta opción nos permite guardar cualquier mensaje de importancia que hayamos recibido o enviado para luego acceder a él de manera instantánea.

Pulsando prolongadamente sobre el mensaje y luego sobre la estrella en el menú que aparecerá en la parte superior de la pantalla lo marcaremos como destacado. Para acceder rápidamente a todos los mensajes destacados dirígete a la pantalla principal de WhatsApp con todas tus conversaciones y presiona Menú > Mensajes destacados.

Esperamos que gracias a este consejo nunca te pierdas una cita o una importante llamada.