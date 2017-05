Trump llama "perdedores" a los perpetradores del atentado en Mánchester

"Tanta gente joven, bonita e inocente que vivía y disfrutaba la vida, ha sido asesinada por perdedores, no les voy a llamar monstruos porque les gustaría este término, les voy a llamar perdedores desde ahora porque esto es lo que son", afirmó Trump.

Y agregó: "Por eso me he pasado estos últimos días hablando, durante mi viaje al extranjero, que nuestra sociedad no puede ser tolerante con este continuo derramamiento de sangre, no podemos soportar más el asesinato de ciudadanos inocentes".

