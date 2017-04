Directora de Sputnik ironiza de cómo la prensa occidental combate las 'fake news'

"Esa gente (CNN, BBC, The Guardian) no distinguirían ni a su madre de una noticia falsa, pero van a ayudar a Google a combatirlas", escribió Simonián en su cuenta de Twitter.

Эти люди (CNN, BBC, Guardian) маму родную от фейковых новостей не отличат. Но будут помогать Гуглу бороться с ними. https://t.co/E5xCbbCbpe — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 10 апреля 2017 г.

​Anteriormente se informó que Google añadirá a sus servicios de búsqueda y noticias un mecanismo de comprobación de informaciones.

© AFP 2017/ Jeff Pachoud Google y Facebook no permitirán 'un segundo Trump' en Francia

Se destacó que la corporación utilizará referencias de recursos especiales que comprueban la veracidad de la información, tales como PolitiFact y Snopes, y mostrará en pantalla si la aseveración es cierta o no.

Según los materiales publicados en el sitio web del canal de televisión RT, la comprobación corre a cargo de compañías especializadas, pero se podrá sumar al proyecto cualquier publicación que sea definido por el algoritmo como una fuente autorizada de información.

Noticias falsas: cómo se reescribió la historia sobre los supuestos ciberataques rusos a #EEUU https://t.co/IHOAIGMERe pic.twitter.com/PizMmUeVV8 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 2 января 2017 г.

​En la lista de valoradores de la veracidad de las noticias ya ingresaron BBC, CNN, The Guardian, The New York Times y otras 111 compañías.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.