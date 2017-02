EEUU impone nuevas sanciones a Irán

El Departamento del Tesoro incluyó 12 entidades y 13 particulares en la lista de Personas Especialmente Designadas de la OFAC, según el sitio web del organismo.

© AP Photo/ Carlos Barria/Pool Paul Ryan llama a ampliar las sanciones de EEUU contra Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, también informa que EEUU impuso sanciones a siete compañías en China, Líbano y Emiratos Árabes Unidos (EAU) por sus nexos con Irán.

Las empresas sancionadas son: Cosailing Business Trading Company Limited y Ningo New Century Import y Export Company, Ltd., de China; Maher Trading and Construction Company, Mirage for Engineering and Trading, Mirage for Waste Management and Environmental Services SARL y Reem Pharmaceutical, de Líbano, y Royal Pearl General TRD or Royal Pearl Chemical en Emiratos Árabes Unidos.

Al mismo tiempo una fuente del Ministerio ruso de Exteriores comunicó a Sputnik que las sanciones unilaterales impuestas por EEUU contra Irán podrían empeorar la situación actual y obstaculizar el cumplimiento de los compromisos nucleares de Irán.

© AFP 2016/ Don Emmert ¿Por qué EEUU percibe a Irán como una amenaza terrorista?

"La imposición de sanciones unilaterales contra Irán en las circunstancias actuales sería contraproducente y podría dificultar la implementación de los acuerdos relacionados con la solución de problemas del programa nuclear de Teherán", dijo.

La fuente advirtió que las sanciones "podrían agravar la situación".

"Lanzamientos de misiles realizados por Irán no pueden servir de motivo objetivo para aprobar restricciones, porque Irán no viola nada, sobre este país no pesa ninguna prohibición en cuanto al lanzamiento de misiles", señaló.