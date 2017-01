Viajero chino llegará en auto hasta la costa yakuta del Océano Ártico

El hombre partió el 20 de enero de la península de Leizhou, en la parte sur de China, su ruta de 8.000 kilómetros pasará por la accidentada costa oriental del lago siberiano Baikal, atravesará Yakutia y terminará en la costa del Océano Glacial Ártico.

El proyecto fue apoyado por las Sociedades Geográficas Rusa y China, con su realización se pretende popularizar el turismo en Baikal.

"No se trata de una simple acción publicitaria, también tiene aspecto humanitario, permite a los turistas chinos conocer la vida de esta región rusa y ofrecer al auditorio ruso más información sobre China", dijo el embajador.

También deseó que se culmine con éxito la expedición Mar de China Meridional – Baikal – Océano Ártico y expresó la esperanza de que Wu Yu actúe como emisario de la amistad entre China y Rusia.

El viajero hace este recorrido en el auto Toyota Land Cruiser Prado Arctic Trucks AT38, lo acompañan un camarógrafo del canal de televisión CCTV y su fotógrafo personal, que harán un documental.

El hombre eligió no solo una de las rutas más difíciles, también la temporada más rigurosa, el invierno siberiano.

"Me gusta afrontar desafíos, por eso me atreví a hacer este recorrido del Lejano Oriente ruso, donde no hay carreteras y en invierno solo se pude transitar por ríos congelados", dijo el viajero a Sputnik.

Wu Yu a sus 33 años viajó mucho por Eurasia, llegó a lugares rusos de muy difícil acceso, incluido Oimiakón, en Yakutia, conocido como polo del frío.