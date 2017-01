Muftí de Tartaristán: Daesh nada tiene que ver con el islam

Para los musulmanes los terroristas no son simpatizantes del islam, sino los que siembran la muerte, "es un estado seudoislámico y no un Estado Islámico, no tienen nada que ver con nuestra religión, es un instrumento en las manos equivocadas, en realidad son enemigos del islam", dijo Samigulin en entrevista con RIA Nóvosti al comentar los resultados de la reciente visita al país árabe.

Destacó que la postura oficial de los líderes religiosos de los centros islámicos de todo el mundo está clara, ellos están en contra de Daesh (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países).

El muftí explicó que los musulmanes rusos "fueron los primeros que hicieron un llamamiento a la comunidad islámica al condenar las acciones de Daesh".

Recordó que en 2016 en la ciudad rusa de Kazán se celebró una conferencia con la participación de los teólogos importantes del islam en la que fueron examinados varios temas, entre ellos la lucha contra Daesh.

Según Samigulin, se prevé organizar una conferencia similar a mediados de febrero con la participación de los científicos de Rusia, los países de Asia Central y del Oriente Medio para examinar la situación en Siria y las acciones de los terroristas que abusan de la religión de Mahoma.

Siria vive desde 2011 un conflicto en el que el Ejército gubernamental se enfrenta a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas, entre ellas Daesh y el Frente al Nusra (actualmente, Frente Fatah al Sham).

Desde su comienzo, la guerra en Siria provocó entre 300.000 y 400.000 muertos, según altos cargos de la ONU.

El pasado 30 de diciembre en Siria entró en vigor un alto el fuego pactado con la mediación de Rusia y Turquía, que actúan como garantes del armisticio y controlarán su cumplimiento mediante una comisión mixta.