El aspirante al cargo de jefe del Pentágono pone a Rusia en el mismo saco que Daesh

Se trata del discurso que preparó Mattis para cuando se presente ante el Senado que debe confirmar (o rechazar) al nominado en su cargo.

"La guerra civil en Siria desestabilizó Oriente Próximo y contribuye a la desestabilización de Europa (…) al tiempo que el Daesh, Irán y Rusia sacan ventaja de este caos que no responde a los intereses nacionales de Estados Unidos", dice el texto al que tuvo acceso The New York Times.

El exinfante de la Marina, James Mattis, que dirigió operaciones en todo Medio Oriente antes de retirarse en 2013, fue seleccionado por Trump para desempeñarse como secretario de Defensa.

© AFP 2016/ Vasily Maximov Nominado a jefe del Pentágono califica a Rusia de principal amenaza a EEUU

El Departamento de Defensa prohíbe a los oficiales militares servir como secretario de Defensa hasta siete años después de haber estado en servicio activo con el fin de asegurar el control civil de los militares, por lo que la administración de Trump planea pedir una exención para Mattis.

Daesh, autoproclamado Estado Islámico, es una organización terrorista proscrita en varios países, entre ellos Rusia.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y organizaciones terroristas.

La guerra en este país árabe ha provocado entre 300.000 y 400.000 muertos, según altos cargos de la ONU.