Daesh encuentra el 'talón de Aquiles' de los invencibles tanques alemanes

© AP Photo/ Michael Sohn Destruyen un tanque Leopard 2 turco en Siria (fotos)

Durante décadas, el carro de combate alemán Leopard 2 ha sido utilizado en las operaciones militares en todo el mundo. Hasta la batalla en la ciudad siria de Al Bab ni un solo tanque de este modelo había sido destruido.

No obstante, varias fuentes informan que los yihadistas de Daesh —organización terrorista proscrita en Rusia y otros países— lograron eliminar diez vehículos tipo Leopard 2A4 que se encontraban en servicio del Ejército de Turquía.

© Sputnik/ Sergei Mamontov Los 5 tanques más mortíferos del mundo

El Leopard 2A4 fue desarrollado especialmente para combates frontales, por lo cual su blindaje frontal es muy fuerte. Sin embargo, la parte trasera y los flancos del tanque no disponen de una armadura igual de segura.

Lea más: Daesh empieza a usar drones con fines militares

Así, al darse cuenta del punto débil del carro de combate, los terroristas empezaron a lanzar ataques de cañones antitanque por detrás y por los lados de los carros, impactando las torres de los tanques.

© AP Photo/ Raqqa Media Center of the Islamic State group ¿Hasta qué punto llegará el desarrollo militar de Daesh?

A pesar de que algunos expertos indican que las tropas turcas podrían haber utilizado los Leopard 2A4 de manera no adecuada, queda claro que los vehículos no están estructuralmente adaptados para combates urbanos. Se destaca que el tanque puede ser equipado con una protección más dinámica, pero estos "leopardos" no la tenían.

Una protección dinámica presupone la instalación de placas y paneles adicionales, rellenos de explosivos. En caso de un impacto directo, la explosión causada por el proyectil enemigo "se extingue" por otra explosión. Pero, según expertos, el blindaje adicional aumenta el peso total del tanque además de que los soldados que se encuentran cerca podrían sufrir daños.