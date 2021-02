Lo estabas haciendo mal: esta es la manera correcta de usar un colgador para inodoro | Vídeos

En las imágenes, se aprecia cómo el hombre quita el colgador y luego lo pone de tal modo que el gancho de plástico termina debajo del asiento, en la parte superior de la taza del inodoro. Mira en detalle cómo lo hace:

​"¡Me tomó 27 años averiguarlo!", comentó el hombre a modo de broma.

El vídeo acumuló casi 40.000 me gusta y fue compartido casi 9.000 veces. Sin embargo, algunos usuarios comentaron que no les ha funcionado, a lo que Coghetto respondió con otro vídeo, en el que demostró que el colgador permanece en su sitio y no se mueve a pesar del flujo de agua:

​Y tú, ¿cómo usas tu colgador para inodoro? ¿Ya quieres poner a prueba el truco del tiktoker australiano? ¡Comparte tu opinión con nosotros!