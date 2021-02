Fiesta para todos: un oso llega a un 'set' de DJ 

En octubre de 2020, Jody realizó una actuación en vivo por internet. El hombre, sumergido completamente en el proceso creativo, mezclaba bailando los tracks en su casa en Asheville. De repente, un gran oso negro apareció en la puerta.

El curioso animal se irguió sobre las patas traseras interesándose por lo que pasaba ahí dentro. Solo una puerta de cristal y malla lo separaba del DJ.

Al principio, Jody no se dio cuenta de su especulador presente, sin embargo notó una sombra en la puerta frente a él. El sol iluminaba al oso pero no con claridad, por lo que al darse la vuelta no supo que se trataba de un animal y pensó que probablemente era un vecino.

Al darse cuenta de que era un oso, el asombrado DJ agarró el teléfono tratando de hacer fotos a su visitante que enseguida desapareció de la vista.