Un hombre se inyecta un 'té' alucinógeno y le crecen hongos en la sangre

El paciente de 30 años buscaba aliviar los síntomas dely la, según publica la revista científica Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry. Los miembros de su familia notaron que el hombre había dejado de seguir su tratamiento con los medicamentos recetados por profesionales y estaba "alternando entre estados depresivos y maníacos".

De acuerdo con el relato, el paciente encontró información en las redes que describían los efectos terapéuticos potenciales de los alucinógenos, como el LSD y los hongos psilocibios. Así, decidió hervir los hongos en cuestión y preparar una especie de té, el cual filtró antes de inyectar en su torrente sanguíneo.

En los días siguientes al insólito experimento, el hombre se volvió letárgico, comenzó a sentir náuseas y su piel empezó a ponerse amarilla. Pronto, desarrolló diarrea y pasó a vomitar sangre, detalla el informe.

En el hospital, al cual fue llevado por miembros de su familia que lo encontraron en un estado de confusión, su sangre dio positivo por una infección bacteriana con el microbio Brevibacillus y una infección por hongos Psilocybe cubensis. Es decir, el hongo mágico que se inyectó ahora estaba creciendo en su sangre, explicó Live Science.

El hombre estuvo, ocho de los cuales se los pasó en una unidad de cuidados intensivos. En el hospital, necesitó recibir tratamiento por, ya que su hígado y sus riñones comenzaron a dejar de funcionar. Además, el hombre necesitó ser conectado a un ventilador mecánico debido a una insuficiencia respiratoria aguda.

Al ser dado de alta, luego de más de tres semanas de internación, el hombre necesitó someterse a un largo tratamiento con antibióticos y fármacos antimicóticos para combatir los efectos de los hongos en su organismo a largo plazo.