¿Es plagio? Paraguay lanza un emotivo vídeo sobre fiestas clandestinas en pandemia

La pandemia de COVID-19 no da tregua en América Latina y, con el desafío de no volver a cierres estrictos, los gobiernos de la región buscan estrategias para que combatir las aglomeraciones callejeras y las fiestas clandestinas, un problema que crece con la llegada del verano austral.

En Paraguay, el Gobierno decidió apostar a una pieza publicitaria que busca generar conciencia entre los paraguayos sobre los efectos que puede tener dejar de usar los implementos de protección y concurrir a celebraciones clandestinas.

El cortometraje, de 42 segundos de duración, muestra a una joven que recibe la llamada desesperada de su madre. La mujer le advierte a la joven que su abuela se encuentra en terapia intensiva porque "no puede respirar" y le pide que vaya rápido. Antes de cortar, la madre comenta que tanto la abuela como el abuelo "no salían, se cuidaban mucho".

Los protocolos sanitarios pueden salvar vidas. El distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos son las herramientas más efectivas para combatir al #COVID19. Sigamos cuidándonos #DependeDeVos pic.twitter.com/sRMrdFxogU — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) January 5, 2021

La joven recuerda entonces una fiesta a la que concurrió y en la que un joven la convenció para que se quitara la mascarilla. Luego, visitó a sus abuelos y los abrazó. "Vos decidís cómo sigue tu historia", es el mensaje final de la campaña.

El vídeo caló hondo en los internautas paraguayos y encendió las críticas de otros tantos, contrarios a las políticas del presidente Mario Abdo Benítez. Otro grupo, en cambio, se dedicó a señalar la curiosa similitud de la campaña con un cortometraje que recientemente recorrió las redes.

En efecto, el vídeo de Presidencia de Paraguay guarda similitud con el cortometraje +1 del realizador español Willy Suárez , ganador del concurso Compromiso en 60 segundos del sitio español Cultura Inquieta.

Aquel vídeo, de gran alcance en las redes luego de ganar el concurso, mostraba a un joven recibiendo una llamada en medio de una fiesta clandestina. Es la madre del joven, que le notifica que su abuela "está muy mal, está ingresada en el hospital" y "apenas puede respirar".

De forma más explícita que el vídeo paraguayo, en la pieza española la madre confirma que la abuela "tiene COVID" pero no saben cómo se contagió, dado que "todos hemos tenido mucho cuidado". Enseguida, lanza la pregunta clave: "¿Tú no habrás ido de fiesta?". "No", responde el joven, mientras el murmullo de sus amigos se escucha de fondo.

Habeis visto ese video del hijo al que llama la madre diciendo que la abuela está ingresada por covid? Es realmente impactante!! 😰 Os lo dejo aquí porque de verdad... hay que verlo!! pic.twitter.com/Rasdn0EG2r — LaloBrick (@PabloGonzalo11) November 3, 2020

En su reporte del 5 de enero, el Ministerio de Salud paraguayo reportó 959 positivos en 24 horas, totalizando 110.796 desde que la pandemia llegó al país. La cartera también informó el fallecimiento de 16 personas en el último día, con lo que se alcanzó la cifra de 2.321 fallecidos por la enfermedad desde marzo de 2020.