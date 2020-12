Un vídeo con un supuesto Apple Car conquista TikTok

En tres días el clip recibió más de 1,5 millones de 'me gusta'. No obstante, el Apple Car que ha revuelto la red no es real, aunque sus creadores intentaron hacer que se viera lo más convincente posible.

En el vídeo se puede observar cómo el auto virtual sobre ruedas-bolas se mueve, gira casi en el lugar y se estaciona solo. El clip incluso inicia con una persona saliendo del coche.

La publicación generó un montón de comentarios. A muchos internautas les encantó el auto, pero sugirieron que sería extremadamente caro.

Otros usuarios bromearon que las ruedas, los frenos y otros elementos no están incluidos y el propietario debería adquirirlos por un precio adicional, haciendo referencia al iPhone 12, que salió a la venta sin cargador.

Además, muchos usuarios reconocieron en el auto virtual el concepto Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, desarrollado para el videojuego Gran Turismo.

Mientras tanto, el auto de Apple realmente debería aparecer, pero hasta ahora no hay información exacta sobre la fecha de su lanzamiento. Algunas fuentes reportan que el primer vehículo eléctrico de conducción autónoma se presentará en 2024, mientras que otros afirman que el Apple Car saldrá al mercado en septiembre de 2021

Los expertos incluso señalan que su posible competencia con Tesla en este mercado abre una "tendencia bajista" para la compañía de Elon Musk.