Esta es la verdadera historia tras la casa "más solitaria del mundo" | Fotos

El edificio se ubica en la isla Elliðaey, la tercera más grande del archipiélago de las islas Vestman, ubicado al sur de Islandia. El islote no ofrece absolutamente ninguna protección contra fenómenos meteorológicos como el viento y el frío.

"@JotDownSpain: Esa casa y wifi, no necesito más (isla Elliðaey, Islandia) pic.twitter.com/qCIoBU0RMY" @Nahar360 me recordó a ti y tu faro — Cris (@Khrissbliss) August 18, 2014

Solopobló este territorio a lo largo de los siglos XVIII y XIX y sus últimos residentes se fueron en la década de 1930. Desde entonces la isla ha estado deshabitada y ha dado lugar a varias teorías conspirativas de que en ella vive un ermitaño religioso o que está en proceso de ser comprada por la cantante islandesa Björk.

​Al ver las imágenes de la única casa que se ubica en el islote, muchos internautas han bromeado que es el lugar perfecto para esperar el fin de la pandemia. Viviendo allí, sin vecinos, no habría riesgo de contagiarse de COVID-19.

"Luce feliz", señaló un usuario de Reddit, mientras que otro comentó que era "la ubicación de la casa de mis sueños".

También hubo internautas que sugirieron que serviría de refugio en caso deu otra catástrofe.

Sin embargo, ocuparla no sería tan fácil porque la casa no es de nadie y pertenece a la Asociación de Caza de Elliðaey. Es un hecho triste que debería ser tomado en cuenta por cualquiera que se emocione ante la perspectiva de mudarse allí para escapar del ruido de la ciudad. La cabaña fue construida por la Asociación en la década de los 1950 para facilitar los viajes de caza. Esta cabaña no tiene ninguna comodidad moderna, ni electricidad ni agua corriente.

Isla de Elliðaey , sur de Islandia. Es una cabaña de cazadores y observación del ave marina conocida como Frailecillo. pic.twitter.com/ehKv4bdQd4 — S (@Sonja_cast) May 7, 2020

​Si bien ahora los humanos no viven en la isla, está lejos de considerarse deshabitada por completo, ya que alberga una gran población de frailecillos, llamativas aves marinas que pueden avistarse en el Pacífico Norte y el Atlántico Norte. Estos pájaros atraen a los islandeses para visitarla con una excursión de caza y siempre han atraído a antiguos residentes para regresar con el mismo objetivo.