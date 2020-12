Descifran un mensaje del 'asesino del Zodiaco' más de medio siglo después

El mensaje, apodado cifrado 340, fue resuelto por los programadores David Oranchak, de EEUU, y Jarl Van Eycke, de Bélgica, y el matemático australiano Sam Black.

"Espero que lo estéis pasando muy bien tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, ya que ahora tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada", se puede leer en el mensaje.

"A mi no me asusta la muerte porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca", reza la carta.

Durante el descifrado, los expertos utilizaron un programa de descodificación para analizar 650.000 variaciones del mensaje, uno de los muchos que llegaron a la redacción del periódico San Francisco Chronicle. Según contó Oranchak —que lleva trabajando en el descifrado de las cartas del Zodiaco desde 2006 y hasta creó una página web dedicada a los mensajes del enigmático asesino—, la carta recientemente descifrada no es más que "la misma basura del Zodiaco en busca de atención".

Por su parte, el FBI confirmó en un comunicado el descifrado del mensaje y afirmó que "el caso del asesino del Zodiaco sigue siendo una investigación en proceso". Cabe señalar que quedan por decodificar otras dos cartas del asesino, una de las cuales

El misterioso asesino en serie, que se llamó a sí mismo el Zodiaco, mató a cinco personas entre 1968 y 1969 y se atribuyó otros 37 asesinatos en California. El autor de los crímenes nunca fue identificado ni arrestado. La historia del misterioso asesino inspiró las películas Harry el sucio, protagonizada por Clint Eastwood, y Zodiac, de David Fincher.