Un hombre desnudo trepa por la Catedral de Granada en pleno día | Vídeo

El invierno ya toca a la puerta. El índice de capas sobre la piel incrementa poco a poco a medida que los termómetros se desploman. Los temporales se suceden y las nieves empiezan a caer sobre suelo español. Durante los últimos días, distintos puntos de la geografía nacional han amanecido con un manto blanco. Por ejemplo, en la provincia de Granada, localidades como Víznar o Alfacar ofrecían una estampa navideña. Incluso, se tuvo que cortar la carretera de acceso a Sierra Nevada por acumulación de precipitaciones.

Desde la capital granadina, las montañas lucen invernales. En la ciudad tan solo han caído algunos copos. Sin embargo, el ambiente se mantiene fresco. Aunque, hay transeúntes que parecen no notar el frío. Es el caso de Olmo García, el empresario quepor Granada.

Lo hace por la paz mundial y por toda la urbe. En octubre, recorrió sin ropa los pasillos de la Alhambra. Antes lo había hecho por la Carrera del Darro, la Plaza Nueva o la Gran Vía. Su última aparición ha sido en la Catedral de Granada.

El hombre ha trepado por la fachada del edificio hasta llegar a una hornacina que decora las paredes del templo. Allí, se sentó a contemplar a los curiosos que se concentraban alrededor del monumento. Sucedió el 9 de diciembre a las tres de la tarde, según documentaron los numerosos transeúntes que grabaron la escena.

El loco de Granada vuelve a la carga y esta vez, subido a la Catedral

Allí sentado ha permanecido el nudista durante una hora, vigilado por una patrulla de la Policía Nacional. Los bomberos han tenido que acudir a la catedral para rescatar a García con una escalera mecánica.

Y aquí, el rescate

Tras bajar de la hornacina, los agentes han decidido no denunciar al hombre y dejarlo en libertad, ya que no se había exhibido ante menores o incapacitados, por lo que no incurriría en ningún delito. Tal cual llegó, así se fue. Desnudo, haya nieve o no en las serranías de Granada.