Esto es lo que te pasará si una abeja te pica en el ojo

Muchos han sufrido una picadura de una abeja o una avispa alguna vez en su vida. Sin embargo, poca gente sabe lo que se siente cuando un insecto te pica en el globo ocular, y no es una muy buena experiencia.

Un joven de 22 años se presentó en la sala de emergencias de un hospital en la India con enrojecimiento, dolor y disminución de la visión en su ojo izquierdo, donde había recibido una picadura de abeja una hora antes. Aunque el hombre tenía una visión de 20/20 en su ojo derecho, con el izquierdo solo podía ver los movimientos de las manos cerca de su rostro.

Los médicos de Kasturba Medical College en Manipal notaron una neblina difusa en su ojo izquierdo debido a la hinchazón y un aguijón de abeja incrustado en su globo ocular, rodeado de mugre.

Las picaduras de abeja directamente en la córnea del ojo son raras, pero cuando ocurren hay un riesgo de que el tejido corneal falle y se nuble, lo que se llama descompensación corneal. También existe la posibilidad de que se produzca un glaucoma secundario, en el que la presión dentro del ojo aumenta y causa daños en el nervio óptico e incluso una pérdida de visión.

El hombre fue tratado con unas gotas antibióticas para los ojos y un anestésico local antes de sacarle el aguijón. Luego le limpiaron a fondo la herida y la cerraron con suturas corneales. Durante dos semanas más, el paciente tomó glucocorticoides, antibióticos y medicamentos para los ojos para prevenir la inflamación, el dolor y la infección secundaria.

Solo después de tres meses, el ojo se recuperó en gran medida. La hinchazón de la córnea había bajado completamente y la visión del hombre en su ojo izquierdo llegó hasta 20/40, sin recuperarse todavía por completo.

La imagen del ojo afectado junto al artículo sobre la aflicción fue publicada en The New England Journal of Medicine.