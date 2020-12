Una niña con una rara enfermedad capilar se hace viral

Shilah Madison Calvert-Yin, de Melbourne (Australia), ha tenido el cabello esponjoso desde que nació y es objeto de burlas por parte de otros niños que dicen que parece como si hubiera "metido los dedos en el enchufe".

La condición que tiene Shilah es conocida como el síndrome del cabello impeinable, lo que significa que sus cabellos tienen forma de corazón y les falta la proteína que los alisa.

Cuando era más joven, Shilah se cortó el pelo por frustración, pero ahora ha decidido aceptarlo.

"Me hacen mucha burla y me llaman 'cabeza hueca' en la escuela, no es nada agradable. Personalmente a mí me gusta ahora, pero al mismo tiempo lo odio, especialmente cuando hay viento", declaró Shilah.

Junto con su madre Celeste, de 39 años, Shilah espera que al compartir su historia, otras personas se den cuenta de que no hay nada malo en ser diferente.

Su cuenta de Instagram ya tiene más de 15.000 seguidores.

La madre de la niña reveló que cuando Shilah empezó a crecer, su pelo se volvió seco y más frágil, lo que provocó que se enmarañara de la noche a la mañana. La chica tuvo que cortarse el pelo y aún así usó un pañuelo para esconderlo.

Shilah no fue diagnosticada con el síndrome del cabello impeinable hasta que cumplió 7 años. Lo detectó un dentista que estaba preocupado por la debilidad de sus dientes.

El doctor había hecho un estudio sobre genética y anomalías y sabía todo sobre este síndrome, pero nunca había conocido a un niño con su condición.

La familia estaba conmocionada. Finalmente había una respuesta a todos esos años de preguntas.

La condición significa que el cabello de Shilah crece en forma de corazón y que le falta una proteína que lo hace crecer recto y con un aspecto más crespo. Se desarrolla en la infancia y los niños afectados tienen el pelo de color claro con un brillo particular, además de un debilitamiento del esmalte dental, huesos porosos y uñas quebradizas.