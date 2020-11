Vídeo viral: mexicano le vende tamales a un policía fronterizo de EEUU

El nuevo presidente electo de EEUU, Joe Biden, todavía no ha asumido su cargo, pero las relaciones entre el país norteamericano y su vecino del sur parecen haber mejorado. La evidencia está en un vídeo donde se ve a un comerciante mexicano vendiendo tamales a un policía estadounidense.

En el vídeo, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, se puede observar a un hombre que se acerca al muro fronterizo que divide México y EEUU y le ofrece su producto a un oficial de la Patrulla Fronteriza.

"Si no te gusta no me lo pagas, acábalo. Pruébalo primero", asegura el mexicano al policía como garantía de los tamales. Después anuncia el precio de un dólar y se retira, continuando su oferta con el grito: "Tamalitos, tamales".

La publicación se convirtió en objeto de memes y generó todo tipo de reacciones.