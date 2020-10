Le multan por comer pistachos en Galicia y las redes sociales le pagan la sanción

Hace unos días, David Perol se encontraba sentado en un banco comiendo pistachos con sus amigos. La Policía observó su comportamiento y decidió multarle por no guardar "una distancia prudencial" con sus compañeros y por bajarse la mascarilla. La sanción ascendía a 100 euros.

"Me bajé la mascarilla para comer los pistachos y me multaron. Por comer pistachos. Yo suponía que la distancia era para fumar, no para comer pistachos", exclamó el joven.

Sus amigos consideraron que esa sanción fue injusta y decidieron empezar una campaña de crowdfunding bajo el lema #TodosSomosPerol para mostrar su solidaridad y conseguir recaudar el dinero para pagar la multa. Al final, tal y como declaró Perol en un canal de televisión, fue Salseo_Usc, una cuenta que posee más de 24.000 seguidores en Instagram, la que ayudo le a pagar la multa creando la página del crowdfunding.

Estaba viendo las noticias y veo esto en Santiago. Todo mi apoyo al chico de los pistachos 💪🏼😔 pic.twitter.com/XqbK7oiRAU — Ahora toda mi familia sabe mi Tw (@Buadaigual) October 16, 2020

​Además, una empresa productora de pistachos le ha ofrecido al joven productos gratuitos de este fruto seco durante un año. "Me ha contactado una empresa de pistachos y ya me ha mandado una caja de pistachos porque decían que no querían que tuviera un sabor tan agridulce por la multa", indicaba.

"Esta multa la pagamos todos", exponía un usuario en Twitter. Y en efecto. Decenas de personas se solidarizaron con el joven y alcanzó rápidamente los 100 euros. "Ya están suficientemente caros los pistachos como para que te metan una multa", escribía otro.