Red Skull es venezolano y vive y trabaja en España

Cualquier fan de Marvel conoce a Red Skull. Representado como un agente nazi con sed de dominar el mundo, él es la némesis del Capitán América. Y si creíamos que este mito de la compañía estaba encerrado en las páginas de los tebeos, andamos muy equivocados. Parece ser que ha saltado de las viñetas a la vida real.

En concreto, se. Y es que en la ciudad gallega se instaló hace unas semanas un joven venezolano llamado Henry Rodríguez, cuyo rostro bien podría ser el del personaje de cómic.

El sudamericano es un gran amante del body modification y desde los 24 años tiene el objetivo de convertirse en Red Skull. A esa edad comenzó a operarse y lleva ya 15, valoradas en 30.000 euros. Se ha amputado la nariz, ha modificado sus orejas y le han colocado implantes de silicona en frente, pómulos y sienes. Si a eso le unimos el tono rojizo de su piel, tenemos al auténtico Red Skull.

No obstante, Henry Rodríguez, The Real Red Skull en redes sociales, no se dedica a hacer el mal. Su oficio es el de tatuador y ejerce su profesión en Bonshyo Tattoo, un conocido estudio de la localidad. "Esto es de lo que vivo. Mi cuerpo es mi uniforme, mi carta de trabajo. Tú no puedes llegar a un estudio de tattoo y ver a los trabajadores como si estuviesen en un banco. Cada cosa en su sitio", señala el venezolano en una entrevista a la Voz de Galicia.

Pero, no estamos en el universo Marvel. En Ourense, como él mismo dice "hay a gente que le gusta y personas a la que no". Como en todos los sitios. Pero, reconoce que la recepción ha sido buena. "Me gusta más la receptividad de la gente de provincias. La gente es más calurosa. Siento que son más humanos y, si eres bueno en lo que haces, la gente va a dónde estás".

Esto no quita que los orensanos se sorprendan más de una vez al cruzárselo por la calle. Seguro que alguno buscará en la guía telefónica el número del Capitán América.