Un hombre halla un cerebro al pasear por una playa de EEUU | Fotos

"Realmente no sé cómo explicarlo, no se registró en mi cabeza... Me quedé en plan: '¿Qué es esto?'", explicó Senda al canal FOX 6 Milwaukee. El hombre encontró un paquete cuadrado, envuelto en papel de aluminio y con una banda de goma rosa.

"Me pudo la curiosidad, así que lo abrí y parecía una pechuga de pollo... más o menos. Tardé un poco en darme cuenta de que era un cerebro", continuó.

Cuidado: estas imágenes pueden herir su sensibilidad

Junto al cerebro halló unas flores y una etiqueta escrita en chino. La Policía local confirmó que parecía un cerebro. Sin embargo, duda mucho de que sea humano. Las autoridades esperan la confirmación de la Oficina del Médico Forense del Condado de Racine.

Con todo ello, no está claro si llegó a la costa o lo dejaron en la playa.

"Por aquí hay un montón de niños y familias, ¿qué pasa si un niño lo llega a encontrar?" se pregunta Senda.